快訊

評／美中和解了嗎？拜登如何處理對中貿易政策

大手筆寵妻！台積電魏哲家贈妻千張股票 市值近6億元

中職／10轟自評不及格 林益全拜師林仲秋有一招沒學會

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
林益全雖然再次達成單季10轟，還是對自己的表現不滿意。 聯合報系資料照
林益全雖然再次達成單季10轟，還是對自己的表現不滿意。 聯合報系資料照

富邦悍將林益全昨天敲出本季第10轟，在今年中華職棒全壘打榜並列第六，但他個人標準為「不及格」，明年要檢討今年調整外，近年從「秋哥」林仲秋身上還有一招沒學到，就是「以打者身分騙投手」。

林益全的表現就是一個「穩」字，從新人年開始連續13季達成百安，其中10個球季達雙位數全壘打，長打火力也不俗，今年雖然因換球後聯盟整體全壘打數下降，他仍不滿意自身成績：「還是有人可以19轟啊。」

打到季末才達成10轟，林益全認為或許調整上有點狀況，但也不會視為壞事，「今年如果沒達成目標，代表還有進步空間，如果都很好，那就是課題完成、明年再來。」

林益全也以近年拜師學藝的四屆全壘打王林仲秋為例，「秋哥打到40幾歲也一直都在學習，才能夠每一年進步。」

最近三年林益全在季後會跟著林仲秋學習、加強長打，林益全還沒學會的一招是「引誘投手投球」，他舉例，林仲秋跟來台效力過義大犀牛隊的曼尼，兩人都可以運用揮棒策略，誤導投手投出自己想要的球。

「這點我做不到。」林益全說，像他們這樣很會打全壘打的，「不是只靠蠻力」。

林益全 富邦悍將

延伸閱讀

中職／連13季百安 林益全變身數學老師計算難度

圖輯／中職林益全轟陽春砲 悍將五比0領先桃猿

中職／「神全障礙」高築連13季百安 3成打擊率待破關

中職／李凱威百安成二代龍第一人 只剩悍將還無人達陣

相關新聞

中職／連13季百安 林益全變身數學老師計算難度

連13季敲出百安難在哪？昨晚推升中職紀錄的富邦悍將隊林益全說：「在自己身體掌握。」但也化身數學老師，用算數證明，一年20...

中職／10轟自評不及格 林益全拜師林仲秋有一招沒學會

富邦悍將隊林益全昨天敲出本季第10轟，在今年中華職棒全壘打榜並列第六，但他個人標準為「不及格」，明年要檢討今年調整外，近...

中職／悍將深度不足是歷史共業 洪總還需時間練兵

　 中華職棒下半季目前排名與上半季一樣，由中信兄弟居冠，統一獅緊追在後，連年被看好的富邦悍將僅居於第四名，再度讓球迷失望。下半季悍將仍落後兄弟7.5場勝差，要追趕並不容易，若要從季後挑戰賽晉級，全年

日職／栗山英樹卸下監督重任 大谷翔平：謝謝您一直都在

今年是栗山英樹於火腿執教的第10年，他也決定在球季結束後卸下監督重任，因此昨日火腿迎戰西武是他在主場札幌巨蛋的最後一戰，賽後球團特別舉行栗山監督的卸任儀式，其中在美國的「二刀流」大谷翔平竟然透過影片驚

日職／曾收到中職邀約 阪神球星仍決定從一而終婉拒

37歲的投手岩田稔，在效力阪神虎15個賽季後，昨天正式舉行引退儀式，根據日媒《日刊體育》報導，岩田稔發表引退之前，曾有收到中職的邀約，原本他也有前往海外打球的夢想，但最後仍決定穿著阪神虎球衣退役。

日職／王柏融生涯年不夠好？ 曝火腿想找美職31轟洋砲

隨著球季即將進入尾聲，今年洋聯墊底球隊就是王柏融所屬的火腿，3年合約最後一年的「大王」本季敲出9轟46打點，雖然寫下生涯新高的成績，但顯然仍不足以提升火腿戰績，根據《日刊體育》曝，火腿打算挖角曾在大聯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。