中職／10轟自評不及格 林益全拜師林仲秋有一招沒學會

富邦悍將隊林益全昨天敲出本季第10轟，在今年中華職棒全壘打榜並列第六，但他個人標準為「不及格」，明年要檢討今年調整外，近年從「秋哥」林仲秋身上還有一招沒學到，就是「以打者身分騙投手」。

林益全的表現就是一個「穩」字，從新人年開始連續13季達成百安，其中10個球季達雙位數全壘打，長打火力也不俗，今年雖然因換球後聯盟整體全壘打數下降，他仍不滿意自身成績：「還是有人可以19轟啊。」

打到季末才達成10轟，林益全認為或許調整上有點狀況，但也不會視為壞事，「今年如果沒達成目標，代表還有進步空間，如果都很好，那就是課題完成、明年再來。」

林益全也以近年拜師學藝的四屆全壘打王林仲秋為例，「秋哥打到40幾歲也一直都在學習，才能夠每一年進步。」

最近三年林益全在季後會跟著林仲秋學習、加強長打，林益全還沒學會的一招是「引誘投手投球」，他舉例，林仲秋跟來台效力過義大犀牛隊的曼尼，兩人都可以運用揮棒策略，誤導投手投出自己想要的球。

「這點我做不到。」林益全說，像他們這樣很會打全壘打的，「不是只靠蠻力」。