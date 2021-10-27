中職／連13季百安 林益全變身數學老師計算難度

連13季敲出百安難在哪？昨晚推升中職紀錄的富邦悍將隊林益全說：「在自己身體掌握。」但也化身數學老師，用算數證明，一年2000多個攻擊機會，「要敲100安，數學上看是簡單的。」

林益全去年達成連續12季百安已是中職紀錄保持人，昨天第1打席就達成本季百安，堆高「神全障礙」，第5局的陽春砲則是本季第10轟，單季安打數來到101安。

今天賽前談及這項難得紀錄，林益全說：「這記錄說難也是難，但數學邏輯上來說是簡單。」

林益全提出計算題，「1場4打席，選到滿球數最少可以看6顆球，等於有24個攻擊機會，再加上界外球，這樣一年可以打多少顆？」以林益全單季平均出賽110場為標準，至少有2600顆以上可以攻擊。

對林益全來說，一年上千個攻擊機會，要打100安，數學概念上是簡單的，「難在自己狀態的掌握度，每天的狀況都不大一樣，難免有傷痛、低潮，還有投手的狀態也不同。」

林益全指出，每年都會有新的投手加入，今年更多了味全龍一整隊的新投手，加上賽季拉得長、投手球速提升，都是很大的考驗。

林益全從2009新人年開始連續13季達成百安，前無古人，是否有來者？林益全認為龍隊的郭天信（95安）、李凱威（102安）有機會，「他們能夠保持身體健康，無論安打或連續性的紀錄都有機會締造，甚至超越張泰山也指日可待。」