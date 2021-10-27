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日職／曾收到中職邀約 阪神球星仍決定從一而終婉拒

聯合新聞網 / 綜合報導
阪神37歲的投手岩田稔舉行引退儀式，隊友將她高高拋起。 截圖自阪神官方推特
阪神37歲的投手岩田稔舉行引退儀式，隊友將她高高拋起。 截圖自阪神官方推特

37歲的投手岩田稔，在效力阪神虎15個賽季後，昨天正式舉行引退儀式，根據日媒《日刊體育》報導，岩田稔發表引退之前，曾有收到中職的邀約，原本他也有前往海外打球的夢想，但最後仍決定穿著阪神虎球衣退役。

岩田稔在2005年選秀會上被阪神挑中，2006年成功登上日職一軍，生涯15年出賽200場，拿下60勝82敗，防禦率3.38的成績。

岩田稔在《日刊體育》發表引退手記，他表示雖然自己肩膀手肘的狀況都沒問題，但是心理狀態已到極限，之前又感染新冠肺炎，開始漸漸發現自己對比賽的熱情和野心慢慢消失，但又覺得這種心態很對不起球隊，因此做出退休的決定，這也讓他鬆了一大口氣。

另外，他還提到自己在發表退役聲明前，曾接到台灣和義大利職棒球隊的打球邀請，雖然他原本有赴海外打球的夢想，但相比之下，他更想要將自己棒球職業生涯奉獻給一路栽培他的阪神虎，終身都是板身虎的一份子。

夢想 體育 義大利 新冠肺炎

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