日職／曾收到中職邀約 阪神球星仍決定從一而終婉拒
37歲的投手岩田稔，在效力阪神虎15個賽季後，昨天正式舉行引退儀式，根據日媒《日刊體育》報導，岩田稔發表引退之前，曾有收到中職的邀約，原本他也有前往海外打球的夢想，但最後仍決定穿著阪神虎球衣退役。
岩田稔在2005年選秀會上被阪神挑中，2006年成功登上日職一軍，生涯15年出賽200場，拿下60勝82敗，防禦率3.38的成績。
岩田稔在《日刊體育》發表引退手記，他表示雖然自己肩膀手肘的狀況都沒問題，但是心理狀態已到極限，之前又感染新冠肺炎，開始漸漸發現自己對比賽的熱情和野心慢慢消失，但又覺得這種心態很對不起球隊，因此做出退休的決定，這也讓他鬆了一大口氣。
另外，他還提到自己在發表退役聲明前，曾接到台灣和義大利職棒球隊的打球邀請，雖然他原本有赴海外打球的夢想，但相比之下，他更想要將自己棒球職業生涯奉獻給一路栽培他的阪神虎，終身都是板身虎的一份子。
26日(火)、今シーズンのペナントレース最終戦となった対中日ドラゴンズ戦終了後の阪神甲子園球場にて、今季限りで現役を引退する岩田稔選手の引退セレモニーを実施しました。— 阪神タイガース (@TigersDreamlink) October 27, 2021
▼セレモニー詳細はこちらhttps://t.co/8RhMrcr8iR pic.twitter.com/C19cSL2ujV
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