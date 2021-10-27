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中職／「偷師葉總」？ 兄弟在始祖面前上演連4棒短打

聯合新聞網 / 綜合報導
兄弟在六局上連續四名打者靠著短打「點」石成金，最後成功強迫取分賺進一分。 截圖自影片
兄弟在六局上連續四名打者靠著短打「點」石成金，最後成功強迫取分賺進一分。 截圖自影片

中信兄弟昨天在延長賽被味全龍敲出再見全壘打輸球，但在六局上卻出現非常罕見的畫面，兄弟連續四名打者靠著短打「點」石成金，最後成功強迫取分賺進一分，不過該情況並非首次發生，剛好在五年前的同一天，義大犀牛也使用連續4次短打的戰術，巧合的是當天被短打的投手也是伍鐸。

六局上陳子豪首打席就擺出短棒，最後成功跑上一壘，接著蘇緯達、詹子賢仍繼續觸擊，成功執行推進的效果，最後靠著江坤宇再來一次短打，完成強迫取分的戰術。

在2016年的同一天，義大犀牛與中信兄弟進行總冠軍賽第4戰，當時犀牛總教練是葉君璋，也正是昨日兄弟的對手味全現任的總教練，當天葉總同樣發動連續4次短打的戰術強迫取分，而這兩次的受害者都是伍鐸，五年前他是兄弟的先發投手。

雖然執行連續4次短打戰術的始祖是葉總，但兄弟把在曾旅日的林威助教頭帶領下，短打質與量都很驚人，根據數據顯示，兄弟本季在三壘有人時，嘗試14次觸擊，共有6次成功，他們全隊短打成功的次數，比其他四隊加總還要多。

義大 中信

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