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日職／栗山英樹卸下監督重任 大谷翔平：謝謝您一直都在

聯合新聞網 / 綜合報導
栗山英樹於火腿執教的第10年，他也決定在球季結束後卸下監督重任。 資料照
栗山英樹於火腿執教的第10年，他也決定在球季結束後卸下監督重任。 資料照

今年是栗山英樹於火腿執教的第10年，他也決定在球季結束後卸下監督重任，因此昨日火腿迎戰西武是他在主場札幌巨蛋的最後一戰，賽後球團特別舉行栗山監督的卸任儀式，其中在美國的「二刀流」大谷翔平竟然透過影片驚喜現身，感謝恩師當年無微不至的照顧。

栗山英樹擔任火腿監督10年，不但幫火腿拿下一次日本大賽冠軍，還以674勝成為隊史最多勝教頭，其中最大的功績之一，就是培養出大谷翔平，2012年日職選秀會上火腿指名大谷翔平，日後栗山英樹和球團為他量身打造「二刀流」的訓練計畫，大谷翔平能有今天的地位，栗山英樹功不可沒。

比賽結束後，栗山英樹向火腿每位球員和工作人員握手，選手會長近藤健介代表球員獻花，而栗山英樹也按耐不住情緒，紅著眼眶獻給主場球迷最後一席話，隨後火腿播放當年大谷翔平的入隊記者會，栗山英樹點名大谷翔平就是王牌投手和第4棒的畫面。

最後大谷翔平錄了一段影片表達對栗山英樹的感恩之情，他說：「從我加入球隊後，栗山監督和周遭的人真的教了我很多事情，真的給您添麻煩了，讓大家能一點一點的接受我，也是因為栗山監督一直都在。這10年來想必您也承受各種壓力，接下來可以稍微卸下肩膀上的重擔，如果您有空，希望您可以到美國來玩，我想就不要講太長了，不然我怕監督可能會哭，所以就說到這吧，這10年真的辛苦了，謝謝。」

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