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MLB／王柏融生涯年不夠好？ 曝火腿想找美職31轟洋砲

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融打出生涯年，但仍不足以提升火腿戰績。 資料照
王柏融打出生涯年，但仍不足以提升火腿戰績。 資料照

隨著球季即將進入尾聲，今年洋聯墊底球隊就是王柏融所屬的火腿，3年合約最後一年的「大王」本季敲出9轟46打點，雖然寫下生涯新高的成績，但顯然仍不足以提升火腿戰績，根據《日刊體育》曝，火腿打算挖角曾在大聯盟單季敲出31轟的洋泡努涅茲（Renato Núñez）。

王柏融本季9轟的表現，竟已是火腿陣中全壘打第二名，由此可知火腿外援的火力相當匱乏，日前日媒《週刊棒球ONLINE》做出洋聯六隊的洋將評比，火腿本季5洋將整體而言只能拿60分，其中還表示「王柏融的表現不夠」。

火腿戰績不佳，因此賽季結束後總經理和監督二職將會換人擔任，今天正式宣布新任的總經理是稻葉篤紀，而監督預計會是前明星外野手新庄剛志，基於制服組名單的換血，極有可能會決定新球季洋將的人選，而顯然在大聯盟有六年實戰經驗的努涅茲，是球隊目前最中意的人選。

右打的努涅茲曾在2019年效力金鶯時繳出單季31轟的佳績，在他生涯中雖然有將近一半的場數擔任指打，但球隊給他的定位是三壘手，同時也有見過他手一壘甚至是左外野的身影，相較之下，防守位置較侷限的王柏融，若在打擊上面無法再有更進一步的展現，恐怕會有地位不保的危機。

制服 體育

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