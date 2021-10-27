瘋棒球《MLB：9局職棒21》五週年超狂好禮大方送

2021年美國職棒大聯盟例行賽正式結束封關，緊接而來的將是比賽張力更高更強的季後賽與世界冠軍爭奪戰。不管你是對大谷翔平沒拿到全壘打王感到扼腕，還是覺得藍鳥拿下91勝卻無緣季後賽感到不平，現在都可以透過《MLB：9局職棒21》實況手遊幫喜愛的選手討公道。

美國MLB不僅是全球棒球迷心中的最高聖殿，也是所有棒球運動員終其一生拼搏的目標。台灣愛棒球、瘋棒球最早可以推溯自紅葉少棒時代，緊接著巴塞隆納奧運棒球項目獲得銀牌延續這股棒球熱潮，也鼓舞更多台灣棒球選手向MLB叩關。

無論是台灣巨砲陳金鋒，還是首登美職明星賽的郭泓志，再再鼓舞台灣球員勇於追夢。2005年王建民穿著洋基球衣登上投手丘，連續兩年拿下19場勝投，至今仍是MLB單季最多勝投的亞洲選手的紀錄保持人。此外「台灣殷雄」陳偉殷也連續幾個賽季也都交出兩位數勝投的好成績。

除了學長繳出亮眼成績單外，效力於克里夫蘭印地安人的張育成今年賽季更是狂轟九發全壘打，設下新的「育成障礙」。另外，像是林子偉也繼續在美國棒球殿堂持續精進，持續讓台灣之光發光發熱。

圖／Com2uS 提供

這些球星雖然所處年代不同，但現在透過《MLB：9局職棒21》就可以將這些球員組成台灣夢幻隊征戰MLB。《MLB：9局職棒21》為慶祝發行五週年，官方精心準備王建民、陳金鋒、郭泓志、陳偉殷、張育成、林子偉、王維中七位球員親筆簽名球，與MLB周邊商品多達100樣好禮送給玩家，要讓台灣玩家再現狂熱棒球魂，預計掀起一波MLB商品追蹤熱潮。

除了有機會獲得7位台灣旅美球員的親筆簽名球外，只要登入玩遊戲或分享指定影片，即可獲得點數參加各種周邊的抽獎和兌換白金球員卡。這次官方更是破天荒免費送出白金球員卡，讓玩家可以自由選擇喜愛的球員，組成專屬夢幻球隊。加上MLB精選球隊棒球帽、T恤、墨鏡、雨傘等多達100樣的超級好禮，全部一件不留在五週年活動通通送給玩家。

圖／Com2uS 提供

《MLB：9局職棒21》由知名遊戲開發公司Com2uS精心打造，為求高度擬真還原，不惜斥下鉅資取得大聯盟進階媒體（MLBAM）及美國職棒大聯盟球員協會（MLBPA）的完整協議授權，因此遊戲中超過2千多名MLB球星與30球場的場景都是百分百高度還原真實現場，讓球迷有著身歷其境的至高娛樂體驗。

此外《MLB：9局職棒21》擁有豐富多元的遊戲模式，不論是想要完整體驗整季例行賽，或是想當經營擘劃的球團經營者，這款手遊都能滿足球迷對棒球的所有想像。另外可自行調整的局數設定，讓玩家無論是搭捷運的瑣碎時間還是中午吃飯午休，想玩就玩。

遊戲下載：https://bit.ly/3D6cGMI官方粉絲團：https://www.facebook.com/mlb9inningstw/