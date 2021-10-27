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日職／火腿隊新時代 稻葉篤紀確定接任總管

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
火腿正式宣告奧運金牌監督稻葉篤紀接任總經理（GM）職。 擷圖自日本火腿官方粉絲團
火腿正式宣告奧運金牌監督稻葉篤紀接任總經理（GM）職。 擷圖自日本火腿官方粉絲團

日本職棒火腿隊將展開新時代，奧運金牌監督稻葉篤紀確定接任總經理（GM）職務，今天下午將舉行記者會，至於監督空缺預定將由新庄剛志接任，也將在近日揭曉。

稻葉篤紀日職生涯最後10年效力於火腿隊，2014年退休後擔任火腿隊SCO（運動環境大使），2017年7月接任日本武士隊監督，經歷史上最長的4年2個月執教，在延後一年的東京奧運率隊拿下金牌。

稻葉篤紀在交出武士隊監督兵符後曾說：「從今開始繼續為日本棒球界支援，希望為棒球界發展有所貢獻。」當時稻葉篤紀被視為火腿隊監督接任人選，如今為總經理職務，從大方向操盤球隊規劃。

火腿隊原本由吉村浩前兼任總經理及球隊統轄本部長，今後將專任球隊統轄本部長一職。

而火腿隊昨天在本季主場最終戰進行監督栗山英樹的引退儀式，留下來的監督一職，根據「日刊體育」報導，已經內定是由新庄剛志接手。

監督栗山英樹的引退儀式

火腿 稻葉篤紀 棒球

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