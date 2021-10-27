中職／悍將深度不足是歷史共業 洪總還需時間練兵

中華職棒下半季目前排名與上半季一樣，由中信兄弟居冠，統一獅緊追在後，連年被看好的富邦悍將僅居於第四名，再度讓球迷失望。下半季悍將仍落後兄弟7.5場勝差，要追趕並不容易，若要從季後挑戰賽晉級，全年戰績跟桃猿有4場差距也不算少，想拚進季後賽難度不低，需要儘快急起直追。

當年義大犀牛在奪冠後轉賣給富邦集團，除了原有戰力外，新的團隊又挹注更多資源，一直以來都被看好。雖然悍將在首季表現不如預期，但2018年球隊就以季後挑戰賽重返季後賽，隔年更是拿下全年第一，只是受制於賽制無法晉級。球團後來挖角台灣職棒最多勝教頭洪一中，並將教練團大換血，期待能更上層樓。2020年由洪總領軍後，悍將經歷半季的磨合及胡金龍事件，下半季與首位只有1場場差，僅差臨門一腳就可以參加台灣大賽。

因此今年球團更是厲兵秣馬，除了找來更強力的洋將軍團，提前佈署說服江少慶返台，並以狀元籤選入。另一方面，還預期郭俊麟可望復出，讓不少球迷期待下半季悍將會蛻變成真正強「悍」。不過人算不如天算，投手群所有規畫都失準，洋將紛紛因故離台，郭俊麟無法復出，所幸他們在有創意的調度中，意外收到不錯的成果，投手環節並沒有讓教練特別煩惱。

悍今年戰績不理想，最主要的原因仍是在進攻方面。雖然名單上總是眾星雲集，可以組成亮眼的旅外球員打線，他們的整體打擊表現卻一直都是問題，即使這幾年打擊教練換了又換，還找來洋教練助拳，仍無濟於事。尤其主力球員逐漸年長，又受到傷痛影響，再加上今年度聯盟更換了比賽用球後，他們打擊不振的狀況更加顯著，突顯球隊深度不足的事實。

富邦更換打擊教練過於頻繁，但每個人教授方法不同，因此換再兇也沒有什麼好效果，依然是靠原本那些打者撐場。 聯合報系資料照片

球隊深度不足主要原因在於打線年老兵疲，長期以來過度倚賴旅外球星，未特別著重培養年輕好手，造成養成成果不佳。舉例而言，2016年至2018年的選秀球員，經歷3年至5年培養，是否能成為主力戰將已經明朗化。其他球隊選進的蘇智傑、陳傑憲、林靖凱、詹子賢、江坤宇、廖健富、林立、陳晨威等都是固定先發球員，甚至不乏成為陣中球星。然而悍將這3年選入的打者中，申皓瑋、李宗賢、范國宸及王正棠的狀況就是時好時壞，沒有連續穩定兩年以上。

從選秀方面檢討，富邦策略似乎不如其他球隊，近年吃了不少苦頭。過去曾提到「統一選秀策略高明，五年換血成獅子王」，獅隊靠著連續選入成棒級的即戰力球員，減少養成的時間及失敗的風險，快速地讓球隊陣容升級。2016年及2017年兩屆選秀中，他們沒挑任何一位高中畢業生，直接在前面選秀權帶走蘇智傑、陳傑憲、潘傑楷、陳重羽、陳重廷及吳桀睿。直到陣容有一定的強度後，統一獅才改採「即戰力球員及高中生球員並行」來選秀。這樣明確的選秀策略，雖然花了些時間，但至今讓獅隊已成為一支勁旅，去年還拋下久違的彩帶。

選秀策略及球隊未來藍圖的規劃，從義大到富邦的功力似乎都略遜一籌，或是因為教練團時常變異而一變再變。像是2016年或許是考量陣中有高國輝、林哲瑄及胡金龍，因此在首輪放掉完成度較高的詹子賢，選走高中畢業生申皓瑋；又或是2017年仍是期待高國麟鎮守內野，因此首輪放掉林立，同樣挑選高中生楊晉豪。球隊規劃輕易調整，加上沒有考慮選秀會失敗風險，也沒顧慮高中生的養成時間較長，反而形成戰力的斷層。

悍將期待申皓瑋破繭而出已久，他的成長將影響球隊的未來。成為主力球員還待加強，但至少他越來越有大將之風。 聯合報系資料照片

目前仍有許多球迷在討論洪一中的用兵，懷疑他怎麼沒能幫助富邦悍將一飛衝天。平心而論，以往的選秀或規劃是歷史共業，他雖需概括承受，但也只能一步一步調整。他接手後從教練團及球員的調整，幾乎是富邦接手後最大的改革。經過一年對球隊的摸索，今年他找來陳瑞振、鍾承祐協助，讓原本是半成品的申皓瑋、范國宸及王正棠有顯著的進步。另外他也難得的大膽啟用年輕球員，這是過去悍將從未有的狀況。這兩年之中，包含辛元旭、胡冠俞、蕭憶銘、莊韋恩、陳真、張冠廷、楊瑞承等，獲得生涯最多的一軍機會，而且不是僅有零星代打，都有先發的紀錄。考慮球季末的賽事需求，劉一中讓更多新秀上來練兵，以從中找尋未來戰力。

洪總今年更熟悉悍將後，讓年輕球員有更多上場機會，這是富邦前所未見的調度，對於球隊未來戰力絕對有幫助。 聯合報系資料照片

職棒畢竟是團隊運動，由於中華職棒自由市場不盛行，因此不容易像NBA或美國職棒可以用錢急速戰力提升。富邦過去為了Win Now，反而弄巧成拙，形成青黃不接的陣容。現在的球隊陣容確實與以往不同，洪總已經積極練兵提升球隊深度，只是革命尚未成功，悍將仍需努力。