中職／生涯首轟就是再見轟 林孝程10局兩分彈打爆兄弟

近期屢演逆襲的味全龍隊，今天再度展現韌性，9局下由赫雷拉敲出2分打點追平安打，將比賽逼入延長，林孝程第10局從官大元手中敲出再見兩分砲，以7：5贏球，生涯首轟就是再見轟。

龍隊此役在第3局率先取分，攻勢從兩出局後展開，李凱威先敲二壘打，赫雷拉補上直擊一壘壘包的幸運安打，先送回1分，吉力吉撈．鞏冠再補上安打、追加1分。

龍隊在前半段處於上風，兄弟從第5局起開始翻轉局面，江坤宇第5局敲陽春砲，第6局祭出超級小球戰術連4「點」，陳子豪、蘇緯達、詹子賢、江坤宇連續4棒執行犧牲觸擊，先搶1分追平，黃鈞聲再補超前安打。

許基宏7局的二壘打帶有1分打點，高宇杰9局敲出陽春砲，兄弟一度取得5：2領先，眼看勝券在握，比賽在9局下生變。

林孝程先因二壘手張志強的失誤站上二壘，郭天信的安打帶有1分打點，鄭凱文在此時退場，換上吳俊偉收拾局面，未料危機持續擴大，先被李凱威敲出二壘打，赫雷拉補上安打、一棒掃回2分追平。

林孝程10局下譜寫最不可思議的劇本，生涯首轟就在此時出現，這發砲轟官大元的兩分砲，讓龍隊取得近6戰的第4勝。

鄭凱文先發8.2局被敲11安打、失4分，伍鐸投6局被敲8安打、失3分，兩隊先發投手都以無關勝敗收場。

【中央社台北26日電】

中職味全龍隊與中信兄弟隊今天交手，兩隊9局打完5比5僵持不下，延長賽第10局，林孝程當英雄，中職生涯首轟就是再見轟，2分砲幫助味全龍隊以7比5拿下勝利，林孝程拿下單場MVP。

中職味全龍隊今天在澄清湖棒球場迎戰中信兄弟，味全龍隊3局靠著李凱威二壘打、赫雷拉內野安打先馳得點，吉力吉撈．鞏冠敲安添分，幫助球隊取得2比0領先。

兄弟隊5局追分，江坤宇敲出陽春砲，為個人本季首轟，6局兄弟再起攻勢，靠著陳子豪、蘇緯達接連點出內野安打，詹子賢、江坤宇接連犧牲短打，兄弟跑回追平分，黃鈞聲代打敲出安打、送回超前分。

兄弟7局靠著陳文杰、許基宏接連二壘打，多添1分保險分，9局上高宇杰開轟，幫助球隊取得5比2領先；味全龍9局下反攻，靠著林孝程內野安打，郭天信安打先追1分，李凱威二壘打、赫雷拉適時安打，一棒送回2分、扳平比數。

兩隊鏖戰至延長賽第10局，10局上兄弟隊得點圈有人機會，沒有拿下分數，10局下味全龍隊2人出局後，劉基鴻選到四壞保送，林孝程開轟，再見2分砲幫助球隊拿下勝利，也是林孝程中職生涯首轟，為味全龍隊本季首支再見轟、重返中職後首支再見轟，林孝程拿下單場最有價值球員（MVP）。