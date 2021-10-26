中職／表現起伏睽違3年再開轟 悍將于森旭：能做什麼就做

中職富邦悍將隊野手于森旭近年出賽機會不多，今天7局開轟是睽違3年再度開轟，也是個人中職生涯第3轟，今天單場3安2打點；儘管近年表現起起伏伏，但于森旭不多想：「能做什麼就做。」

于森旭2015年季中選秀被義大犀牛隊指名（富邦悍將隊前身），近年出賽機會不多，前2年一軍出賽打擊率都不到2成，去年整季一軍僅出賽29場，總計52打數敲出10支安打，打擊率1成92。

今天賽前于森旭本季出賽場次29場，今天與樂天桃猿隊交手，先發守游擊、打第9棒，2局敲出帶有打點的安打，4局也敲出安打，7局敲出陽春砲，這發全壘打也是于森旭繼2018年6月12日後，睽違3年多再開轟。

悍將隊總教練洪一中賽後接受媒體訪問表示，于森旭過去曾在二軍打擊狀況不錯，但上到一軍沒有表現，近期可能是在一軍的時間待得比較長，多打也就打出心得。

于森旭表示，7局打到球的感覺蠻扎實的，但外野風很大，不知道球會不會飛出牆，只能一直衝，打出全壘打不僅自己很開心，隊友也很替他開心。

今天單場3安貢獻2分打點，睽違許久再開轟，于森旭表示，這些年表現起起伏伏，自己不是重砲型的打者，也多打後段棒次，有機會出賽不會想太多，希望扮演好自己的角色，只要上壘就能有破壞性，能做什麼就做什麼。