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中職／自評也是最佳一役 江少慶：都是自己想要的內容

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶。記者侯永全／攝影
江少慶。記者侯永全／攝影

江少慶投出一場他自己也同意是「最好」的佳作，今天對樂天桃猿隊繳出7局無失分，富邦悍將隊以6：0贏球，他取得本季第4勝，談到此役表現，他說：「都是自己想要的內容」。

江少慶前一場先發遭味全龍隊打爆，只撐3.2局失6分，今天再上戰場，他也讓自己的心情重整。

相較前役，江少慶認為投球沒有太大修正，改變的是心態，「前兩場不是那麼理想，今天一起床就開始整理自己心情，比較專注在自己的每個細節上。」

他在前6局只被敲3安打，第7局遇到最大危機，先因二壘手胡冠俞失誤讓首位打者上壘，接著藍寅倫敲安、保送朱育賢，無人出局就被攻占滿壘，江少慶霸氣連續解決陳俊秀、梁家榮、邱丹，連飆2K安全下庒，總教練洪一中也拍手鼓掌。

江少慶最終用94球先發7局，被敲4安打、無失分，有7次三振、1次保送，投球局數寫下中職生涯最長一役。

江少慶賽後第一個談到天氣的影響，他自認算是比較容易流汗的體質，汗一多就影響控球，「這陣子轉涼，我覺得對我來說算是相對舒適的。」

7局面臨滿壘危機，投手教練布魯斯喊出暫停，江少慶透露，「其實教練是給我多一點空間喘息、順便擦個汗，調整自己心情，自己想的沒有那麼複雜，已經滿壘了，就專心面對接下來的打者。」

江少慶對這場投球表現也覺滿意，「我自己也覺得是（最好的一場），比賽起來很舒服，都是自己想要的內容。」7局投完共用94球，他認為還有往下投的空間，但碰到猿隊換投，時間拉得比較長，「教練和我討論，之後還有更多比賽，希望之後的比賽可以更有力量。」

江少慶 樂天桃猿

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