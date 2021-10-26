中職／自評也是最佳一役 江少慶：都是自己想要的內容
江少慶投出一場他自己也同意是「最好」的佳作，今天對樂天桃猿隊繳出7局無失分，富邦悍將隊以6：0贏球，他取得本季第4勝，談到此役表現，他說：「都是自己想要的內容」。
江少慶前一場先發遭味全龍隊打爆，只撐3.2局失6分，今天再上戰場，他也讓自己的心情重整。
相較前役，江少慶認為投球沒有太大修正，改變的是心態，「前兩場不是那麼理想，今天一起床就開始整理自己心情，比較專注在自己的每個細節上。」
他在前6局只被敲3安打，第7局遇到最大危機，先因二壘手胡冠俞失誤讓首位打者上壘，接著藍寅倫敲安、保送朱育賢，無人出局就被攻占滿壘，江少慶霸氣連續解決陳俊秀、梁家榮、邱丹，連飆2K安全下庒，總教練洪一中也拍手鼓掌。
江少慶最終用94球先發7局，被敲4安打、無失分，有7次三振、1次保送，投球局數寫下中職生涯最長一役。
江少慶賽後第一個談到天氣的影響，他自認算是比較容易流汗的體質，汗一多就影響控球，「這陣子轉涼，我覺得對我來說算是相對舒適的。」
7局面臨滿壘危機，投手教練布魯斯喊出暫停，江少慶透露，「其實教練是給我多一點空間喘息、順便擦個汗，調整自己心情，自己想的沒有那麼複雜，已經滿壘了，就專心面對接下來的打者。」
江少慶對這場投球表現也覺滿意，「我自己也覺得是（最好的一場），比賽起來很舒服，都是自己想要的內容。」7局投完共用94球，他認為還有往下投的空間，但碰到猿隊換投，時間拉得比較長，「教練和我討論，之後還有更多比賽，希望之後的比賽可以更有力量。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言