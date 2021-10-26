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中職／挺過滿壘危機帥出新高度 江少慶7局無失分虐猿

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶先發7局無失分，寫下中職生涯最長局數一役。記者侯永全／攝影
江少慶先發7局無失分，寫下中職生涯最長局數一役。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊狀元郎江少慶帥出新高度，今天面對樂天桃猿隊，第7局面臨無人出局、滿壘危機，霸氣以K功化解後，露出一抹帥氣微笑，他的7局無失分好投帶領下，悍將隊以6：0贏球，江少慶取得本季第4勝。

江少慶前一場先發遭味全龍隊打爆，只撐3.2局失6分，今天捲土重來繳出中職生涯代表作，前6局只被敲3安打，壓制好投在第7局遇到最大危機。

先是二壘手胡冠俞失誤讓首位打者上壘，江少慶接著被藍寅倫敲安、保送朱育賢，無人出局就被攻占滿壘，暫停過後，江少慶霸氣連續解決陳俊秀、梁家榮、邱丹，連飆2K安全下庒，總教練洪一中也拍手鼓掌。

江少慶最終用94球先發7局，被敲4安打、無失分，有7次三振、1次保送，投球局數寫下中職生涯最長一役。

悍將隊打線也攻破黃子鵬，第2局敲出3安打，王正棠、于森旭各貢獻1分打點，第4局掃4安打再添2分，後段棒次依舊搶眼，在楊瑞承的雙殺打後，申皓瑋、王正棠、于森旭接連敲安。

于森旭繳出3安猛打，第7局的陽春砲僅是他生涯第3轟，相隔超過3年再開砲。

林益全單場雙安，第5局揮出陽春砲，本季達到101支安打，推進菜鳥年起連續13年單季百安的聯盟紀錄，也締造生涯第10個雙位數全壘打賽季。

江少慶 中職

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