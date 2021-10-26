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日職／吳念庭打完本季最終戰 王柏融同場先發敲雙安

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融今天敲雙安。 資料照
王柏融今天敲雙安。 資料照

西武獅隊的本季最終戰，吳念庭未能追加安打，單場3打數沒有安打，本季確定收在101安、打擊率2成38，同場出賽的王柏融則有雙安，火腿靠9局下松本剛在滿壘時選到再見保送，以1：0擊敗西武，兩隊無勝差，誰將在太平洋聯盟墊底還未底定。

西武、火腿今天在札幌巨蛋交手，也是火腿本季在札幌巨蛋的最後一戰，最後兩戰要到羅德隊主場出賽，而王柏融的3年合約即將到期，若明年未能續留，今天就是他在火腿主場的最終戰。

兩位台將同場先發，王柏融擔任第6棒、指定打擊，吳念庭則是第3棒、一壘手，王柏融的球棒率先開火，前兩打席都是安打，第2局鎖定與座海人的131公里速球打成中外野方向安打，第4局再補上一支左外野安打。

西武第7局換上森脇亮介接替投球，王柏融面對132公里指叉球揮空被三振，9局的打席被代打換下，此役以3打數敲出2安打、吞1K作收。

吳念庭3打數沒有安打、吞下1K，隨著本季143場比賽結束，吳念庭破繭而出的2021年球季也在今天畫下句點，本季繳出打擊率2成38、101支安打、10轟、48分打點，繳出生涯最漂亮的一張成績單。

王柏融 西武獅

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