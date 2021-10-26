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中職／「神全障礙」高築連13季百安 3成打擊率待破關

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
林益全。記者侯永全／攝影
林益全。記者侯永全／攝影

林益全今天在第1局敲出安打，成為他本季的第100安，從菜鳥年起連續13年締造百安賽季，早已是屬於他的聯盟紀錄，今天再推進至連續13年，堆高「神全障礙」。

富邦悍將隊今天在新莊球場出戰樂天桃猿隊，面對猿隊先發投手黃子鵬，林益全在第1打席就敲安打，他是本季聯盟第9位百安打者，也是悍將隊唯一一位。

林益全從菜鳥年起不曾錯過單季百安，此役推進至13年；排在林益全之後，連續百安球季居次者為張泰山的11年（2003到2013），接著是張正偉的10年（2010到2019）。

搞定單季百安後，林益全還有一項紀錄等待延續，同樣從菜鳥年展開的連續球季3成打擊率，他在10月打擊率不到2成的低潮後，跌到只剩2成90，連同今天在內的最後19場比賽，要重新拉抬到3成以上難度頗高。

林益全對此表示，「確實很難，但我還是抱持著120場打完才算數，還有19場比賽要打，盡自己最大的能力。」

他也提到，「今年各隊投手確實不錯，再加上現在年輕球員，守備範圍又大、速度又快，還有守備佈陣，這些都是你無法掌握的，你能掌握的只有投手投出來的球，你有辦法打確實，能不能安打不是自己可以控制的。」如果今年錯過3成打擊率，他說：「那代表我還有進步空間。」

近期的低潮，林益全不以賽季拖得太長為藉口，他檢討：「一樣的賽程、 一樣的車程，大家一樣打到那麼晚，人家可以維持好的狀態，為什麼你不行？是不是做了什麼調整是不對的？」

林益全。記者侯永全／攝影
林益全。記者侯永全／攝影

林益全 樂天桃猿

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