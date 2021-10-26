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中職／5年前與胡智為2A同場先發 曾仁和還有印象被打爆

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
曾仁和。記者陳宛晶／攝影
曾仁和。記者陳宛晶／攝影

「土虱」曾仁和轉任先發後，投出超越選秀第3輪的價值，昨天面對統一獅隊再繳6局失1分，與胡智為同場先發互飆好投，他還有印象兩人在2016年於小聯盟2A同場先發，當時自己當了輸方。

昨天的獅猿之戰，在雨狂下了多日後的桃園球場開打，場地狀況不佳，兩隊也「善用」球場條件，「點」出新紀錄，兩隊單場8次犧牲短打破聯盟紀錄，曾仁和也坦言賽前已有預感。

「還沒比時，就有想短打可能會滿多，像林焌翰打那顆感覺是三壘的，結果定杆變我的。」曾仁和指出，碰到這樣的場地、比賽狀況，「下丘撿球速度不能太快，怕滑倒，撿起來也要多墊幾步再丟，不然球會太濕。」

過去在美國不是沒有碰過這樣的狀況，曾仁和委婉說：「也是有遇過場地很濕，昨天內野是可以打啦！打到後面也比較乾了。」

曾仁和與胡智為的同場對決，為中職史上第二次大聯盟級本土投手對戰，兩人都繳好投、都以無關勝敗收場，曾仁和回憶兩人在2016年於2A同場先發對決過，「好像是他贏了，我被打爆吧！」

曾仁和的記憶未出錯，這場在2016年8月6日的比賽，胡智為先發8局被敲5安打、失4分取得勝投，曾仁和則是只撐4局，被敲8安打、失6分（責失5分），在這場「台灣內戰」吞下敗投。

這回在台灣對決，曾仁和透露，兩人在前一天有碰到，彼此互相加油，「我是滿平常心啦！」

曾仁和也坦言，過去在美國先發時，每場球數會控制在90球內，現在投到後面，體力下滑的感覺滿明顯，「丟到後面，感覺是意志力在撐，休季期間，要再加強體能、下肢。

曾仁和 胡智為

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