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新北國王籃球隊今成軍　球員將不定期校園巡迴輔導

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「新北國王籃球隊」今日正式成軍。記者江婉儀／攝影
「新北國王籃球隊」今日正式成軍。記者江婉儀／攝影

「新北國王籃球隊」今日正式成軍，球隊主場在新莊體育館，將在11月6日、7日展開季前熱身賽，揭開「城堡」新莊體育館的面紗。今天記者會中由新北國王隊執行長陳信生代表致贈球衣給新北市副市長劉和然，象徵共同攜手合作帶領新北市奮力向前，並邀請球迷共同成為新北國王最強應援隊。

記者會中播放董事長王文祥致詞影片，表達企業品牌理念，王文祥表示，新北國王籃球隊的成立，是希望能夠喚醒每個人內心的王者，以認真生活每一天的自己為榮，為新北市而自豪。球隊年度口號「Crown the City榮耀新北，全城加冕」。希望新北市能因為新北國王籃球隊而感到驕傲，並透過籃球凝聚全市民的心，以新北市為榮，齊心榮耀新北市。

劉和然表示，如何讓運動員從學生時代可以連結到工作非常重要，球員可以把職籃、職棒隊球員當成未來努力目標，新北國王成為城市隊後，對新北市民或是三級（高中、國中、國小）運動的培養也有目標跟影響，另外球員將不定期的校園巡迴輔導，辦理教練訓練營，帶動向下扎根基層體育運動、向上提升競技運動實力，為新北市籃球運動發展，完成四級培育的最後一哩路。

體育處長洪玉玲補充，市府會協助球隊在新莊體育場有主場球館，也會有冠名另外在市民優惠部分，會仿效中職推廣立場，會招待學校的社團或求對進場觀賽，或是透過不定期活動帶動氛圍，優惠要看球對後續商業模式狀況才會推出。

P. LEAGUE+職籃聯盟2021跨年度賽季，將於12月4日正式展開，由台北富邦勇士、新北國王、桃園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家和高雄鋼鐵人等6支球隊互相較勁。新北國王隊將於11月6日、7日在新莊體育館展開季前熱身賽，首場將迎戰新竹街口攻城獅；接著由攻城獅對戰桃園領航猿，熱身賽壓軸場則是由新北國王與上球季冠軍台北富邦勇士對決，上演球迷期待的「雙北大戰」。

新北國王隊執行長陳信生（左一）代表致贈球衣給副市長劉和然（右二）。記者江婉儀／攝影
新北國王隊執行長陳信生（左一）代表致贈球衣給副市長劉和然（右二）。記者江婉儀／攝影

國王 富邦勇士 攻城獅

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