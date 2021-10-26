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中職／牙套初登板成秘密武器 陳冠宇：多了一點爆發力

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳冠宇的牙套初登場之戰就取得首勝。記者陳宛晶／攝影
陳冠宇的牙套初登場之戰就取得首勝。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊左投陳冠宇昨天後援1.1局無失分，取得生涯首勝，訂製牙套初登場就有好彩頭，連他都笑稱是「秘密武器」，但也強調：「主要還是教練的幫助，這是附加的。」

陳冠宇昨天繳出好投，球迷覺得他在場上的表情多了一絲殺氣，他今天透過社群網站解密原因，就是牙套。

陳冠宇表示，他過去在日職橫濱隊時就曾使用牙套，後來壞掉，因為在日本訂製要跑很遠、價格又高，就沒繼續使用，「不順時，想到還有一個辦法可以幫助自己投球，或許可以更好，所以就嘗試看看。」

陳冠宇解釋牙套對自己的幫助，「 也算是自己的秘密武器吧！一方面可以幫助自己調整呼吸，戴起來有咬合力，也多一點爆發力，看昨天的球速和投球感覺是還不錯，所以會繼續使用。」至於戴著牙套還能不能看到他的招牌微笑，陳冠宇當場示範，「也是可以笑，但是不好看。」

說著說著，陳冠宇當場詢問要不要拿出來，被虧無情工商、業配，他大力推薦起來，「照自己的牙形去做，戴上去就是完全咬合，當然還是和沒戴比起來有點不一樣的感覺。」還笑說有很多顏色可以選，「也可以做國家隊顏色」。

陳冠宇 樂天桃猿 橫濱

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