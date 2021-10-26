中職／會長的簡訊收到了 陳冠宇好歹勢：剛剛才回覆

樂天桃猿隊左投陳冠宇昨天後援1.1局無失分、飆出3次三振，終於拿到中職生涯首勝，也讓中職聯盟會長蔡其昌的道賀簡訊終於傳出，陳冠宇今天很不好意思笑說，現在會傳簡訊的簡訊都是廣告、取貨通知居多，一開始沒去看，「剛剛才回覆」。

蔡其昌很關心今年第一指名選手們的表現，日前在直播中談到，各隊一指新秀下半季陸續初登板，取得首勝後，他都會傳簡訊恭喜，有一人還沒收到，「這個就不要再討論了，傷心難過。」陳冠宇昨天後援拿下勝投，球迷也紛紛笑稱：「會長的簡訊可以傳了」。

陳冠宇今天證實，已經收到會長的訊息，「有！收到了！」還害羞招認：「我剛剛才回掉」。

陳冠宇透露，會長應該是半夜傳來的訊息，「開車時看到有訊息，現在很少有人會傳訊息給我，通常都是取貨通知。」所以剛剛才發現是會長的道賀簡訊。

這已非蔡其昌第一次傳訊息給陳冠宇，他透露，「之前就有傳簡訊鼓勵我，要我趕快拿出自信來，不要想那麼多，要相信自己可以，趕快振作起來。」陳冠宇坦言，第一次看到會長的簡訊時，自己也充滿驚訝，「很貼心、很窩心，謝謝大家都很鼓勵我。」

昨天看著延長賽戰局演變，陳冠宇有機會取得勝投，隊友也很關心，陳禹勳還在一旁說：「你的首勝球，我死命爬也要幫你撿到。」還一邊模仿陳禹勳的語氣，賽後集合時，就看到陳禹勳氣喘吁吁拿著他的首勝球「獻」給陳冠宇。

陳冠宇也覺得窩心，「這就是我們球隊可愛的地方，不管是學長、學弟都很為你著想。」