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日職／無法戰勝傷病!！巨人投手野上亮磨選擇退休
讀賣巨人投手野上亮磨，這幾年受傷勢所困表現不如預期，原先以為今年球季開始能重振旗鼓，但因右肩傷勢再復發，今天做出34歲就高掛球衣的決定。
野上2008年選秀以第2指名加入西武，成為先發投手輪值的一員，在西武十年每年都能吃下百局以上，並維持防禦率4的宰制力。
2018年轉戰巨人，不料投球狀況急轉直下，第一年轉隊成績為4勝4敗、防禦率4.79，與轉隊前一年11勝10敗、防禦率3.63相差甚遠，從前吃局數的功力也消失，一度被當成敗戰處理投手使用。
野上亮磨不但找不回從前投球手感和節奏，隨後還遭遇左腿阿基里斯腱斷裂的重大傷勢，去年球季完全無法在一軍出賽。儘管野上在休賽期間積極調整，春訓時還一度被教練看見露出復活的曙光，但在今年5月18日與廣島交手時，又出現了右肩疼痛的情況。
過去將近半年的時間，雖然野上亮磨嘗試各種方法盼能治好傷勢，但始終卻無法有效地解決問題，傷病的困擾迫使野上只好年紀輕輕就無奈選擇退休。
野上まで引退😭— グータッチ (@Giants83Yomiuri) October 25, 2021
今年の6月、ジャイアンツ球場に行った時にリハビリをしていた😢
このまま引退するなんて思いもしなかった…
5月の９回1アウト満塁で継投されて抑える姿は見事な復活だった😢
これからも巨人の戦力だと思ってたから、悲しい😭#野上亮磨 #giants pic.twitter.com/szPJZ3XO5W
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