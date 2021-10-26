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棒球／台南巨人杯少棒賽開打 傳承永不放棄的精神

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市第12屆巨人杯少棒賽今天開打，巨人隊老國少組隊和柏立長青軟式棒球隊進行友誼賽。記者鄭惠仁／攝影
台南市第12屆巨人杯少棒賽今天開打，巨人隊老國少組隊和柏立長青軟式棒球隊進行友誼賽。記者鄭惠仁／攝影

台南市第12屆巨人盃少棒錦標賽今天開打，為紀念巨人少棒相隔半世紀的輝煌戰績，邀請第1代、第3代選手組隊與柏立長青軟式棒球隊進行友誼賽，藉此重溫棒球比賽熱血。市長黃偉哲表示，巨人隊所立下的典範深留民眾心中，將持續努力，讓台南的棒球風氣傳承下去。

黃偉哲表示，台南是棒球之都，但沒有巨人隊的台南，就失色很多，因此，巨人隊不僅是台南的英雄與驕傲，也是國家的英雄，國家的驕傲。他說，1971年以協進國小選手為班底的第一代巨人少棒隊，一路從台南打到全國，從亞洲走向世界，最後奪得世界少棒錦標賽冠軍，凝聚了台灣人民的情感，更讓棒球成為全國人民的焦點。

「巨人所立下的典範以及對於後進的提攜，深深留在民眾心中，政府也將持續與民間一起努力，讓台南的棒球風氣一直向下傳承下去。」

教育局長鄭新輝說，巨人盃棒球錦標賽是台南每年的經典賽事，為了紀念巨人少棒的光榮與情感記憶，今年邀請第1、第3代的巨人少棒成員，以及長期關注台南棒球的長青選手，進行友好的交流賽，希望將巨人少棒隊堅持到底、永不放棄的精神傳承給小選手，讓巨人少棒的精神淵遠流長。

體育處表示，為了讓來自全國的球隊有更優質的比賽場地，去年起巨人盃少棒賽在亞太棒球訓練中心少棒主副球場舉行，繼今年6月成棒內野練習場落成後，成棒主副球場也將陸續於2022年至2023年完工，打造3級棒球場齊聚一堂的比賽。

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