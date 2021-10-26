中職／返台首勝來得突然 陳冠宇坦言嚇一跳
樂天桃猿隊昨天在桃園球場打到晚上11點37分，在延長11局下兩出局後，靠成晉揮出再見安打，以4：3擊敗統一獅隊，陳冠宇返台首勝到手，自己也覺得有些意外。
此役打了4小時47分才結束， 雙方經過三度平手才決定勝敗，猿隊終止對戰獅隊4連不勝；陳冠宇從8月24日首次登板對決獅隊至今，歷經11次出賽、包括6場先發，終於嘗到勝投滋味，終止2連敗。
陳冠宇10局上登板，解決獅隊最後一名打者羅國龍後，11局上連續三振高國慶、林安可、黃恩賜，完成1.1局後援任務。
陳冠宇賽後表示，意想不到會這樣拿到勝投，野手都很努力，兩出局後沒有放棄，很感謝他們。
他說：「勝投來得突然，自己也嚇到。」
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