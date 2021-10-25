中職／猿隊成晉11局下再見安打 陳冠宇返台首勝終到手

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行補賽，擁有大聯盟資歷的曾仁和、胡智為首次先發對決，上演夠水準的投手戰，兩人都投出優質內容，也都無關勝敗；兩隊一路僵持到延長賽，猿隊11局下靠成晉再見安打以4：3獲勝，陳冠宇返台首勝到手。

獅隊前兩局都是3上3下、吞下3次三振，3到5局出現4支安打，但兩次攻占得點圈無功而返，6局上終於開張， 唐肇廷揮出安打，再靠林靖凱犧牲觸擊推進二壘，接著吳桀睿安打攻下全場第1分，也打斷曾仁和最近連續12局無失分。

猿隊林立（左）六局下擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影

猿隊首局攻占得點圈，也未掌握得分機會，打完前5局只有林立在3局下揮出安打，其餘打者都掛零；6局下1出局後，林立從胡智為的手中轟出中外野陽春砲，本季第7轟出爐，追成1：1平手，胡智為終止連續8局未失分。

曾仁和投完6局退場，被揮出6支安打，投出5次三振、1次保送，失1分無關勝敗，本季戰績仍是1勝1敗3中繼。

胡智為也投6局，同樣繳出優質先發，只被揮出兩支安打，投出5次三振，3次保送紀錄包括1次觸身球， 唯一失分是全壘打，本季戰績維持3勝4敗。

兩隊打完前7局1：1僵持，8局下林立從江承峰的手中揮出安打，獅隊換上第4任投手鄭鈞仁，猿隊成晉犧牲觸擊、嚴宏鈞游擊滾地球 ，林立攻占三壘，不料鄭鈞仁此時竟然出現生涯首次投手犯規，奉送林立跑回超前分。

獅隊9局上反攻， 李丞齡代打揮出二壘打，再靠張偉聖犧牲觸擊、林安可關鍵安打攻下1分，追成2：2平手，猿隊洋投豪勁救援失敗，雙方進入延長賽。

獅隊10局上兩出局後，林岱安安打、陳重羽接替跑壘，陳重廷再揮安打攻占一、三壘，下一棒張偉聖突襲短打，讓豪勁反應不及，形成內野安打，也送回陳重羽，獅隊反以3：2超前。

10局下，獅隊「守護神」陳韻文也出狀況，保送首名打者藍寅倫，再被林智平、陳俊秀安打追成3：3平手。

猿隊11局下面對吳承諭，兩出局後林立獲保送，成晉揮出中左外野方向安打，成為致勝一擊。

陳冠宇後援1.1局，面對4名打者飆出3次三振，未被揮出安打，拿到寶貴的中職首勝，終止2連敗。