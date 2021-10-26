中職／火腿新高層若成形 岱鋼、大王同隊有想像空間

日職例行賽僅剩最後一週的賽事，雖然兩聯盟的優勝都尚未出爐，但已有多支球隊的監督宣布退任，包括廣島的佐佐岡真司、中日的與田剛、日本一4連霸的軟銀工藤公康，以及帶隊10年，也曾拿下洋聯優勝及日本一的火腿栗山英樹等監督，都因為這季的戰績不佳，而即將在球季結束後卸下兵符，同時間，新接任的監督人選也逐漸浮出檯面。

火腿在栗山卸任後，甫帶領日本國家隊奪下奧運金牌的稻葉篤紀，由於是火腿近年來地位較高的OB，一度被視為是下一任監督的最有力候補人選，但根據近期的消息指出，他雖確定會進入火腿球團內，不過將接任的不是監督，而是球團的總經理(GM)，負責球團的經營、資源分配與人事調動等工作，這對於過去幾年在執掌日本國家隊兵符期間，也曾參與與各球團協調建立關係等事務的稻葉來說，這份工作內容並不算生疏，而監督一職，則傳出了一個令人意外的名字，也就是新庄剛志。

甫帶領日本國家隊拿下史上第一面奧運棒球金牌的稻葉篤紀，原本被認為是明年火腿監督的熱門人選，沒想到最後竟然可能擔任球團GM，球隊方面尚未正式公布。 擷圖自日本火腿官方粉絲團

與稻葉一樣，新庄也是火腿頗具知名度的OB，他在1989年進入阪神，2000年季後離開日本前往美國，01及02兩季在大都會及巨人都出賽超過100場，04年返日加入火腿，連3季出賽百場，打席都超過400個，合計打出60轟，打點也都超過50分，04年拿下最佳9人，也是04到06年的外野金手套獎得主，攻守兩端都有一定的水準，雖然成績沒有明顯退步，不過06年火腿奪下日本一後，新庄也隨之引退，結束了日職生涯。

在引退多年後，19年底新庄突然在社群媒體上透露要以隔年的戰力外測試會為目標，希望能復出回到球場上，20年底的測試會，新庄果然身著火腿的球衣參加，不過最終並沒有接到任何球團的通知，復出失敗，沒想到一年之後他竟然成為火腿下一任監督的熱門人選。

新庄在引退之後，曾從事演藝人員以及公司經營等其他與棒球無關的事務，假使他真成為火腿新監督，由於離開球界有超過快15年的時間，要帶領火腿這支重建中的球隊打出佳績，甚至重返季後賽，難度只能說是十分地高，甚至有可能與樂天同樣模式，只是在稻葉幾年後從GM轉任監督前的中間墊檔而已，在炒熱話題性的關注度上會比對實質戰績的貢獻度來得大。

新庄剛志近期被大力點名是下一任火腿監督的人選，但他離開日職球界已久，或許新聞話題性大於球隊實質戰績貢獻度。 擷圖自新庄剛志IG

這又要回到火腿近年來的球隊風格，其在選秀上也把話題性這項因素考慮在內，例如選進菅野智之、大谷翔平、清宮幸太郎及吉田輝星等人，在當時都是具有全國話題性的球員，而菅野最終變成空氣，大谷則是在球團多番努力下才留住人，清宮及吉田這兩名高中之星則尚未打出成績，不過不管結果如何，火腿在當時已佔據了許多新聞版面。

另一方面來說，稻葉GM加上新庄監督的體制若是成形，對於台灣好手陽岱鋼及王柏融兩人的未來動向或許也會有所影響。

陽岱鋼在16年季後轉戰巨人，今年是他5年合約的最後一年，卻仍然不受重用，在一軍只有7個打數1支安打的成績，季後勢必面臨減薪起碼超過50％起跳的窘境，這樣陽岱鋼就必須選擇要接受減薪，留在巨人繼續沒有發揮的空間，甚至被直接不續約而要找尋下一支落腳的球隊，有日媒點名中日及樂天有可能網羅陽岱鋼，但如果稻葉及新庄上台，由於兩人與陽岱鋼都有所交情，陽岱鋼還繼承過新庄的1號背號，那陽岱鋼回歸火腿也不是不可能的事，就算無法場場先發，也能擔任傳承經驗及指導後輩的任務，這對於現在年輕的火腿來說也有好處。

相同的，王柏融雖然在過去3年的表現不盡理想，但本季目前的9轟、46分打點以及超過3成的得點圈打擊率都是單季新高，也算是有些許進步，火腿球團與他續約短年數的可能性是有的，至少他也不需要重新適應日本的環境及跟隊友相處，只不過續約年薪一定會大幅縮水，如果王柏融能接受，假使陽岱鋼再回歸，那兩名台灣打者同隊，又將替火腿炒熱一波新的話題。