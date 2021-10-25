日職／山本由伸15連勝登頂投手5冠 賞田中將大第9敗

歐力士隊的賽季最終戰，王牌投手山本由伸先發9局無失分，力壓田中將大的8局失2分（責失1分），歐力士終場以4：0完封樂天金鷲隊，歐力士取得爭取太平洋聯盟優勝的重要一勝，山本也登頂「投手5冠」，成為日職史上第8人，田中則是吞下本季第9敗。

山本以122球投完9局，被敲4安打、無失分，送出7次三振，此戰投完後，本季以18勝、防禦率1.39、勝率0.783、206次三振、4場完封的瘋狂成績完成投手5冠。

日職史上共有7 人完成投手5冠榮耀，前一人為2006年齊藤和巳，當年取得18勝、防禦率1.75、勝率0.783、205次三振、5場完封；相隔15年，日職再產投手5冠，山本成為史上第8人。

此外，山本從5月28日後未嘗敗績，累積個人15連勝，改寫歐力士隊史紀錄，日職史上則為第9人、10人次，前一人正好就是2013年的田中將大。

田中同場成為手下敗將，先發8局也僅被敲4安打、失2分，兩次在得點圈有人時栽在紅林弘太郎手中，他從田中手中敲出2安打、各有1分打點。

田中從奧運後就沒贏過，以連續10場先發未取勝投、個人4連敗收尾，返回日職首季以4勝9敗、防禦率3.01作收。

歐力士贏球但無法自力封王，接下來必須看羅德隊剩餘3場比賽結果，山本賽後也笑說：「接下來必須寄望其他球隊，我會帶著信念等待。」