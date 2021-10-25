中職／朱育賢雙冠王近了 生涯全壘打數逼近陳金鋒

樂天桃猿隊今天在桃園球場對統一獅隊進行補賽，「朱哥」朱育賢將挑戰本季第20支全壘打，如果有機會開砲，將達成連3季20轟、生涯6年第4次單季20轟紀錄。

朱育賢前年30轟奪下生涯首座全壘打王，去年也有27轟，今年比賽用球恢復系數下降，他打到9月2日對味全龍隊之戰轟出雙響砲，才達到2位數。

球季愈到尾聲，朱育賢的棒子愈熱，尤其本月已有5轟紀錄，不但全壘打增至19支，打點也衝到72分（今天賽前），都明顯領先排名第2的獅隊林安可（14轟、60分），球季賽只剩不到1個月，奪下雙冠王的機會很大。

中職開打32年，只有12名球員達到130轟紀錄，朱育賢2016年展開中職生涯，每年全壘打都達2位數，前3季出現54轟、包括2017年27轟（首次單季20轟），接下來3季已有76轟，成為全聯盟數一數二的全壘打高手。

朱育賢生涯累積130轟名列史上第12，在他之前就是陳金鋒，只以兩轟領先，獅隊老將高國慶則以134轟排名第10，朱育賢在11月21日球季賽結束前，最後20戰不是沒有機會躋身前10。

猿隊捕手林泓育生涯187轟是隊史最多，中職史上排名第5，落後「恰恰」彭政閔5轟，明年很有機會成為第4位「200轟俱樂部」成員。