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黑豹旗／吳政陽投打俱佳 馬祖擊敗台北東山

中央社 / 台中25日電
2021年黑豹旗全國高中棒球大賽25日在台體大棒球場舉行，馬祖高中派出吳政陽（圖）擔任先發投手、打第2棒，4.1局失1分好投壓制，打擊也有3安2打點，投打俱佳，率隊以9比2擊敗台北東山高中拿下首勝。中央社
2021年黑豹旗全國高中棒球大賽25日在台體大棒球場舉行，馬祖高中派出吳政陽（圖）擔任先發投手、打第2棒，4.1局失1分好投壓制，打擊也有3安2打點，投打俱佳，率隊以9比2擊敗台北東山高中拿下首勝。中央社

馬祖高中吳政陽3度參加黑豹旗青棒賽不想留遺憾，今天首戰擔任先發投手、打第2棒，4.1局失1分好投壓制，打擊也有3安2打點，投打俱佳，率隊以9比2擊敗台北東山高中拿下首勝。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽馬祖高中首戰在台體大棒球場與台北市東山高中交手，馬祖派出高三投手吳政陽擔任先發投手。

吳政陽前4局僅被敲出2支安打、無失分，5局有狀況，1人出局後被敲出安打退場，接替投球的投手林莛翔2人出局後投出保送、暴投，東山靠著野手選擇跑回2分，其中1分要記在吳政陽身上，林莛翔比賽後半段回穩，沒有多掉分數。

吳政陽先發投4.1局僅被敲出3支安打，投出3次三振，失掉1分責失分、拿下勝投，林莛翔後援2.2局飆5K、失掉1分，替球隊守住勝利。

吳政陽打擊也有表現，1局率先敲出安打，再靠著林莛翔三壘跑回1分，3局、5局也都有敲安，6局選到觸身球保送，單場3安貢獻2分打點；後援投手林莛翔打擊表現也很亮眼，單場3安貢獻3分打點。

馬祖高中終場以9比2擊敗東山高中，接下來將與中和高中交手，再拿1勝就可以晉級64強。

黑豹旗 棒球

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