中職／林岳平對陳傑憲開綠燈 獅隊打擊王後天歸隊

統一獅隊外野手陳傑憲因為腰傷降到二軍，已經超過兩周的時間，獅隊總教練林岳平今天表示，陳傑憲已在二軍面對投手練打，明天再進行一次，後天一定會回一軍。

陳傑憲最近一次在一軍出賽是8日對戰味全龍隊，本季到目前為止出賽87場，打擊率3成26也是全隊最高，中職打擊排行榜名第4。

林岳平表示，教練團回報陳傑憲正常，明天再次在二軍練打，後天會視狀況，可能讓他在二軍比賽，但打到一半就會回一軍。

他說，陳傑憲後天對中信兄弟隊之戰可能先發，也可能先待命、比賽後半段再上場。

另外，蘇智傑因為手指扭傷下二軍，林岳平表示，他在後天也會開始跟隨一軍練球，比照「陳傑憲模式」在二軍實戰投打練習後，再評估何時重返一軍。

獅隊下半季23勝3和16敗暫居第2，落後兄弟1場勝差。