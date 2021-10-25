中職／霸能回鍋首戰確定對決兄弟 胡智為權宜降到二軍

讀賣巨人隊到今年九月初為止，都還處在聯盟坐二望一的位置。然而此後表現一落千丈，不只葬送了爭冠機會，十月更出現隊史第四度的十連敗低潮。前巨人教練就認為，球隊之所以會這麼難堪，在於他們沒有好好處理中田翔的問題。

2021-10-25 12:10