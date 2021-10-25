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中職／霸能回鍋首戰確定對決兄弟 胡智為權宜降到二軍
統一獅隊洋投霸能9月底來台報到，回鍋中職首戰的日期敲定，後天將在台南球場對決中信兄弟隊；獅隊總教練林岳平表示，本來希望讓霸能儘快登板，但比賽因雨延後，對手也變成兄弟，希望他能幫助球隊。
霸能去年效力樂天桃猿隊，出賽28場（26場先發）投出10勝9敗、防禦率5.24，今年改披獅隊球衣，7月簽定合約，填補泰迪離隊後的洋投空缺。
霸能原定對決猿隊的計畫因雨打亂，胡智為今天先在桃園球場登板，霸能後天回到主場再上；林岳平表示，胡智為投完這場比賽後先下二軍，把霸能拉上一軍，其他先發輪值人選沒變。
林岳平強調，目前5個先發人選除了布雷克、飛利士、霸能，本土就是胡智為、古林睿煬，至於江辰晏是第6號投手。
他說，胡智為只是暫時移出一軍名單，降到二軍是因比賽一直往後延，他在下周末的比賽就會登板，並未跳過先發。
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