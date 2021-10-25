快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

政府不敢告訴你CPTPP的真相？ 專家：恐讓外資吃人夠夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／霸能回鍋首戰確定對決兄弟 胡智為權宜降到二軍

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
統一獅隊胡智為暫時放入二軍。中央社資料照
統一獅隊胡智為暫時放入二軍。中央社資料照

統一獅隊洋投霸能9月底來台報到，回鍋中職首戰的日期敲定，後天將在台南球場對決中信兄弟隊；獅隊總教練林岳平表示，本來希望讓霸能儘快登板，但比賽因雨延後，對手也變成兄弟，希望他能幫助球隊。

霸能去年效力樂天桃猿隊，出賽28場（26場先發）投出10勝9敗、防禦率5.24，今年改披獅隊球衣，7月簽定合約，填補泰迪離隊後的洋投空缺。

霸能原定對決猿隊的計畫因雨打亂，胡智為今天先在桃園球場登板，霸能後天回到主場再上；林岳平表示，胡智為投完這場比賽後先下二軍，把霸能拉上一軍，其他先發輪值人選沒變。

林岳平強調，目前5個先發人選除了布雷克、飛利士、霸能，本土就是胡智為、古林睿煬，至於江辰晏是第6號投手。

他說，胡智為只是暫時移出一軍名單，降到二軍是因比賽一直往後延，他在下周末的比賽就會登板，並未跳過先發。

前猿隊洋投霸能轉戰統一。 報系資料照
前猿隊洋投霸能轉戰統一。 報系資料照

胡智為 林岳平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／雨神改劇本 曾仁和強碰胡智為寫大聯盟對決

中職／古林睿煬也有百局保護 林岳平：明年是時候放手

中職／「都是漂亮壞球」 餅總認為胡智為投不差但要適應

中職／獅象打到氣噗噗 胡智為7局好投首勝到手

相關新聞

中職／林岳平對陳傑憲開綠燈 獅隊打擊王後天歸隊

統一獅隊外野手陳傑憲因為腰傷降到二軍，已經超過兩周的時間，獅隊總教練林岳平今天表示，陳傑憲已在二軍面對投手練打，明天再進...

中職／霸能回鍋首戰確定對決兄弟 胡智為權宜降到二軍

統一獅隊洋投霸能9月底來台報到，回鍋中職首戰的日期敲定，後天將在台南球場對決中信兄弟隊；獅隊總教練林岳平表示，本來希望讓...

中職／王威晨拚單季170安連莊 歷來僅王柏融、張正偉辦到

中職今年例行賽將在11月21日落幕，只剩最後47場比賽，各隊出賽數都已破百；中信兄弟隊王威晨目前143支安打穩居龍頭，生...

中職／德保拉拚單季200K史上第4人 變數在兄弟全年稱霸腳步

中信兄弟隊洋投德保拉宰制賽場，去年未完成的單季200次三振，今年有機會再來叩關，他本季以170K在三振榜上獨走，賽季剩下...

日職／中田翔事件重傷形象 火腿攬2大昔日球星回巢救人氣

火腿隊監督栗山英樹在本季結束後將退役，之前日本媒體大多揣測火腿新教頭之位應會由日本武士隊監督稻葉篤紀出任，但如今據《東京體育》報導，稻葉篤紀將會擔任總經理，而最有可能的監督人選則是前火腿隊明星外野手新庄剛志。

日職／巨人大失速無緣爭冠 前教練痛批：中田翔都沒反省

讀賣巨人隊到今年九月初為止，都還處在聯盟坐二望一的位置。然而此後表現一落千丈，不只葬送了爭冠機會，十月更出現隊史第四度的十連敗低潮。前巨人教練就認為，球隊之所以會這麼難堪，在於他們沒有好好處理中田翔的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。