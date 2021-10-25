中職／陳家駒鬼點子多 兄弟鳳梨舞進化繞圈圈

棒球場上除了球迷在看台上的應援，球員通常也有獨特的慶祝方式，例如每當紅襪開轟時，休息區就會「開車」，中信兄弟今年則有「鳳梨舞」，關注比賽的球迷可能也發現，近期又多了新的手部繞圈動作，原來這都是被球員戲稱為「啦啦隊長」的陳家駒發明的鬼點子。

「那一天有拜拜，兩顆鳳梨放在休息室裡，後來基宏打全壘打，家駒拿著鳳梨，基宏就跟他一起抓著鳳梨一直跳。」陳偉漢回憶起在澄清湖比賽時，大家在陳家駒的帶動下跳起「鳳梨舞」作為慶祝方式。

陳家駒笑說，自己待在休息室的時間比較長，時常幫忙帶動氣氛，「所以就會想一些有的沒有的動作。」之前他決定開發新手勢，後來在滑手機時發現雙手握拳繞圈的動作，也讓兄弟球員有了新的慶祝方式。

陳偉漢也點名，除了自己和陳家駒外，「配合度高」的還有許基宏、陳文杰、宋晟睿、張志強與高宇杰，但也開玩笑地透露有些人「偶包」很重：「像東華啊，他都不太鳥的。」岳東華上壘時，還可看見休息區的張志強扯著嗓子喊：「東華～東華～」