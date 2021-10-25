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棒球／台、日2016年選秀前茅表現均不佳 高中強投難養成？

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
高中選手真的不好養！中信兄弟2016年一指的陳琥緩慢成長。(photo from 兄弟Fans Club Facebook Official)
高中選手真的不好養！中信兄弟2016年一指的陳琥緩慢成長。(photo from 兄弟Fans Club Facebook Official)

高中選手進職棒容易養成嗎？中職24日中信兄弟先發投手陳琥繳出6.2局只失1分的好投，被主帥林威助稱讚今年最佳一戰，陳琥2016年頂著選秀第一指名、雙刀流高中生的名號，期間表現有好有壞、尚未達期許，但逐漸看到成長；對比日職的高中生養成，同樣是2016年日本四大高中強投進軍職業選秀，如今也只有一人勉強站穩一軍，顯見高中選手的養成台日都不易。

16年一指陳琥

味全龍與中信兄弟24日都推出本土先發出賽，前者推出旅外歸來的王牌王維中，後者則由多年培養的23歲投手陳琥披掛上陣，最終2人都繳出好表現，特別是陳琥主投6.2局只失1分，途中還繳出跨局連5次三振，獲助總盛讚「今年最佳一戰」，陳琥本月2度出戰味全，都投滿6局，只失2分、1分，他表示「把每場當作期末考在投」，透過表現爭取下一次先發機會。

陳琥當年是在2016年選秀會，以高卒生身份（高中畢業即選秀）被球團第一指名選上，當時的陳琥是國際賽常客，更以雙刀流獲得關注，背負極深的期許，陳琥第二個賽季上一軍、繳出差強人意的表現，仍沒能站穩一軍，去年更是整年待在二軍，成績是生涯最糟，直到今年重返一軍，本月初面對味全拿下睽違1172天的勝投，稍微讓球團與球迷看到一點好消息。

日職高校四天王

事實上，高中剛畢業就投身選秀、能取得成功的選手不多見，這也是不少球團寧願選擇「大社」（大專與社會人）、而非高卒的原因，年紀小是優勢，但意味著養成之路更艱難。對比日職也是一樣情況，與陳琥同梯的「16梯」，日本出現著名的高校四天王強投，分別是兩大左投寺島成輝與高橋昂也、甲子園表現最亮眼的今井達也，以及國中就入選國家隊的藤平尚真，這4名高卒強投加上另外4名大社好手，讓該年被日媒稱為選秀投手年。

但時至今日，高校四天王發展都頗不順遂，據《日媒》報導，養樂多以一指選到的寺島成輝，僅在去年投出一指的佳績，還不是以先發身份；高橋昂也則是由廣島鯉魚用第二指名「神偷」入隊，但他更多災多難，第一年展現不錯的成長，隔年轉往先發輪值後遇到肘部傷勢，只能進行韌帶置換手術，經歷漫長的復健期直到現在。

藤平尚真被東北樂天一指選入，第一個賽季表現出色，下個賽季也還算及格，但隨後就遇到嚴重撞牆期，去年更是只投一場就因丟危險球而下場。高校四天王僅埼玉西武一指選中的今井達也站穩一軍，他改善投球機制，出手點略為下降、類似於旅美的日本強投達比修有，本季已經先發25戰、吃了將近160局，算是四天王裡發展最好的。

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陳琥 選秀 中信兄弟

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