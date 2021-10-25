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黑豹旗／重返球場 澎湖延續對棒球熱愛

中央社 / 台中25日電
澎湖馬公高中棒球隊上屆因為人數不足無法參加黑豹旗棒球賽，110年由馬公高中和澎湖海事組成聯隊重返黑豹旗舞台，25日首場比賽與木棒組球隊台南海事交手。（大會提供）
澎湖馬公高中棒球隊上屆因為人數不足無法參加黑豹旗棒球賽，110年由馬公高中和澎湖海事組成聯隊重返黑豹旗舞台，25日首場比賽與木棒組球隊台南海事交手。（大會提供）

澎湖重返黑豹旗青棒賽戰場，今年組成澎湖聯隊參賽，教練蔡良銓表示，許久沒有練球，今天雖以0比10、5局不敵台南海事，但看到球員們在休息區加油氛圍熱烈，感覺保有對棒球的熱愛是打這個比賽最大意義。

澎湖馬公高中棒球隊上屆因為人數不足無法參賽，今年由馬公高中和澎湖海事組成聯隊參賽，重返黑豹旗舞台，今天首場比賽與木棒組球隊台南海事交手。

澎湖整場比賽沒有敲出安打，僅靠著保送上壘，終場以0比10、5局吞敗，澎湖聯隊教練蔡良銓賽後受訪表示，今天球員表現還算可以，10月其實沒有什麼練習時間，球員分成2支球隊，僅能在放學後聚在一起練半小時至1小時。

蔡良銓提到，陣中球員雖然有科班底子，但真正受過完整3年科班訓練的球員僅有4、5個，大家許久沒有碰球，首場比賽碰上木棒組球隊，難免狀況較多。

澎湖此次參賽也是為了延續球員的棒球夢，蔡良銓表示，看到球員們在休息區的氛圍是開心的，感覺很棒，這樣以後他們會繼續愛棒球，延續對棒球的熱愛，「未來不管在哪個領域，都可以用自己的力量愛棒球、協助棒球，這是打這個比賽最大意義。」

蔡良銓表示，澎湖在國中之前棒球風氣其實算不錯，在地有4所少棒球隊、1支社區棒球隊，縣府也給很大的支援，在地的店家也都很支持，但學生人數不足是最大的問題，想要延續參賽黑豹旗，當務之急還是球員來源。

洪柏彥練投2天青棒賽先發 盼能繼續打球

澎湖聯隊黑豹旗青棒賽首戰碰木棒球隊台南海事，澎湖聯隊投手洪柏彥先發吞敗，但他其實才練投2天；洪柏彥少棒開始打球，後轉練競走，再回棒球場投出信心，也盼未來繼續打球。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽澎湖聯隊今天在台體大棒球場與台南海事交手，澎湖聯隊由馬公高中和澎湖海事球員組隊參賽，因為聚在一起練球時間不多，趁著昨天友誼賽機會找出今天的先發投手。

澎湖聯隊教練蔡良詮賽後接受媒體訪問表示，陣中許多球員很久沒有碰球，有些之前是投手的球員投不太進好球帶，今天讓控球比較好的選手先上。

洪柏彥很早開始接觸棒球，國小二年級加入興仁國小少棒隊接受訓練，升上國中打了一年半左右的棒球，轉去練田徑競走，也參加過全中運，知道此次有機會組隊到台灣打黑豹旗，表達參賽意願。

洪柏彥表示，以前打棒球守備位置是二壘，國中因為身材不佳、感覺沒有發揮舞台，所以改練田徑，現在專心讀書。

可以有機會再回到棒球場上，洪柏彥表示，很開心，知道黑豹旗有很多全台各地強勁的隊伍參賽，算是青棒很大的表現舞台，昨天友誼賽投得不錯，今天被指派擔任先發投手，練投2天而已，今天先發3.1局失掉10分（9分責失分）吞敗，但可以投成這樣，已經很訝異。

洪柏彥說，爸爸是中職中信兄弟隊球迷，平常會跟著一起看兄弟隊的比賽，但沒有特別喜歡的球員，此次參加黑豹旗，爸爸鼓勵他好好加油、全力發揮，輸贏沒有關係。

棒球 黑豹旗

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