中職／王威晨拚單季170安連莊 歷來僅王柏融、張正偉辦到

中職今年例行賽將在11月21日落幕，只剩最後47場比賽，各隊出賽數都已破百；中信兄弟隊王威晨目前143支安打穩居龍頭，生涯首座安打王頭銜倒數，也有機會成為史上第3位兩度締造單季170安紀錄的球員。

兄弟打完本季前103戰，王威晨的安打數明顯領先，統一獅隊林靖凱118安排名第2，還落後25支，例行賽最後4周看來翻盤機會不大。

中職單季170安紀錄對各隊球員來說，確實是難度不低的挑戰，歷年只有6人完成，都在2009年各隊增加比賽場次、達到120場後達標。

這6人依序是興農牛隊威納斯（2009年176安）、兄弟隊張正偉（2011年170安、12年172安）、富邦悍將隊胡金龍（2015年171安）、Lamigo桃猿隊王柏融（2016年200安、17年178安）、陳傑憲（2020年174安）、王威晨（2020年170安）。

中職過去31個球季，單季安打數前兩名差距10支以上，只出現過4次，領先幅度最大是王柏融2016締造200安紀錄，以絕對優勢奪下安打王，排名第2的林泓育落後33支，王威晨目前領先25支暫是史上第2多。

至於史上最激烈的安打王之爭，出現在2004年，當時彭政閔、張泰山安打數相同，都是127安，彭政閔因為打數較少（338對377），依聯盟規定勝出；這是中職史上唯一一次比較打數產生打擊王，也是彭政閔生涯唯一安打王頭銜。