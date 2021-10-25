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黑豹旗／受「飛總」呂文生指點愛棒球 王淯權初體驗

中央社 / 台中25日電
2021年黑豹旗青棒賽金門聯隊陣中高一選手王淯權（紅衣）25日單場2安、後援1局失掉6分；王淯權國中受到「飛總」呂文生指點，對棒球產生興趣，因地緣關係高中到金門打球，他也希望可以努力拚進甲組球隊。中央社
2021年黑豹旗青棒賽金門聯隊陣中高一選手王淯權（紅衣）25日單場2安、後援1局失掉6分；王淯權國中受到「飛總」呂文生指點，對棒球產生興趣，因地緣關係高中到金門打球，他也希望可以努力拚進甲組球隊。中央社

黑豹旗青棒賽金門聯隊陣中高一選手王淯權今天單場2安、後援1局失掉6分；王淯權國中受到「飛總」呂文生指點，對棒球產生興趣，因地緣關係高中到金門打球，他也希望可以努力拚進甲組球隊。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽金門聯隊今天與桃園陽明高中交手，金門聯隊王淯權先發打第6棒、守二壘，單場敲出2支安打，5局也有登板投球，但投球表現不如預期，投1局被敲3支安打，投出3次四壞保送、1次觸身球保送、失掉6分。

金門聯隊總教練黃國偉表示，王淯權本來在廈門打球，是中職統一獅隊創隊元老、「飛總」呂文生的學生，因為地緣關係，高中想要繼續打球才到金門，可以投球也可以守內野，今年暑假加入球隊，屬於守備優於打擊的球員。

王淯權表示，爸媽因為工作關係到廈門，就讀中國廈門大嶝國中時開始接觸棒球，接受教練呂文生訓練約2年，開始對棒球產生興趣，也把呂文生當作偶像，開始關心統一獅隊比賽。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將近1年沒有練球，王淯權表示，在廈門時只能找4、5個同學跑步，做簡單的守備、打擊練習，想到金門農工打球就是希望可以再進步，首度參加黑豹旗青棒賽有點緊張。

受到疫情影響，球隊的訓練、實戰都受限，黃國偉表示，全隊13名球員到齊日就是出發比賽日，今天首場比賽感覺球員還是有點緊繃，但對球隊實力有信心，金門聯隊今天以16比6、5局拿勝，下一場比賽將與關西高中交手，勝隊晉級64強、此次目標32強。

棒球 黑豹旗 統一獅

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