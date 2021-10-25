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中職／德保拉拚單季200K史上第4人 變數在兄弟全年稱霸腳步
中信兄弟隊洋投德保拉宰制賽場，去年未完成的單季200次三振，今年有機會再來叩關，他本季以170K在三振榜上獨走，賽季剩下最後1個月，德保拉估計應還有4場先發，成為史上第4位200K投手不是不可能，變數則是兄弟的全年勝率稱霸腳步。
德保拉去年以192K稱霸三振榜，整季出賽27場，平均每場有7.1K，本季出賽23場已累積170K，遙遙領先居次的統一獅隊布雷克（136K）。
中職單季最多K史冊第一列，由2006年林恩宇的209K保持，至今無人可以撼動這項鬼神紀錄，2004年林英傑203K居次，接著為1994年威爾的200K，也是中職迄今僅有3位單季200K巨投。
德保拉挑戰成為史上第4人，兄弟還剩17場比賽要打，以每周固定1場先發估算，德保拉還會再投4場，以他本季奪三振率（K/9）9.50的K功，要再添30K絕對有機會。變數則是若兄弟提前鞏固全年勝率第一，確保總冠軍賽主場優勢，就可順勢安排德保拉輪休、全力備戰總冠軍賽，兩名新洋投也需「開箱」驗貨。
德保拉角逐連兩年三冠王，在三振榜上坐得最穩，連布雷克都自嘲「沒機會了」，勝投、防禦率則有一場激鬥，目前以15勝與布雷克並列領先，防禦率1.73與布雷克的1.76也僅有些微差距，兩位聯盟最強洋投的獎項之爭也為賽季最後一個月增添看點。
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