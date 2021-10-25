中職／李凱威達成自我目標 「天威連線」拚隊史首度2菜鳥百安紀錄

李凱威昨對中信兄弟擊出本季第100支安打，同時也是生涯百安，成為味全龍隊史第三位在菜鳥年就達成百安的本土球員。要擊出百安，除了需穩定出賽，火力也要持續輸出，據《蘋果新聞網》報導，李凱威對此坦言「有難度」，但他也滿意自己的表現：「算是達成自己設定的目標，一個小小的里程碑。」

李凱威昨於8局上率先打擊，面對兄弟中繼投手吳俊偉擊出安打，以94場出賽完成百安，是龍隊重回中職一軍後的第一人，也是繼林易增、張泰山後，隊史第三位達成單季百安的本土菜鳥。

本季龍隊還剩下20場比賽，郭天信目前也已打出94安，接下來也很可能完成百安，屆時龍隊一二棒「天威連線」將寫下隊史首度有2位本土球員於新人球季達成百安的紀錄。

被球迷稱作「天哥」的郭天信也有機會挑戰新人球季百安。記者陳宛晶／攝影

李凱威提到，加入味全後，教練團在打擊上都給了他很多指導，不過面對第一個一軍完整球季，也容易出現疲勞，只能多做些伸展舒緩疲勞。

目前金手套二壘手和最佳十人二壘手獎項中，僅有李凱威和統一獅隊林靖凱達標，富邦悍將王正棠還缺幾場待補滿，樂天桃猿和中信兄弟都從缺，屆時可能形成「雙凱」對決。

不過，李凱威透露，自己比較看重打擊，也比較喜歡打擊，因此比起金手套對最佳十人更有興趣，但守備方面他也下了苦功，接下來每場比賽就是穩穩地來就好，不用想太多。