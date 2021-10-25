聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／穿重機趴全黑球衣 豪勁好熱血「一定強悍！」
樂天桃猿隊攜手Kawasaki Motors Taiwan台崎重車，寫下首度大型重機品牌和職業棒球隊的合作，除創造新猷外，猿隊也期望帶給球迷耳目一新的感受，洋投豪勁穿上全黑主題球衣也直呼新鮮。
29、30日「一崎入魂」活動現場將展出Kawasaki大型重型機車，同時安排許多趣味互動與現場球迷同樂，猿隊也將換上全身武士黑搭配川崎萊姆綠的隊服。
主題球衣「一崎入魂」一改過去對於球服的想像，雖以往猿隊主題球衣不乏黑色，但此次連球褲都以勁黑方式呈現還是隊史頭一遭，洋投豪勁表示：「自己的職棒生涯穿上全黑裝備還是覺得很新鮮，提前感覺到這兩場比賽一定強悍、熱情、熱血！」
和主題球衣一同亮相的，還有首次在台灣市場出現的WorldSBK 6冠王冠軍車款 「Ninja ZX-10R」 ，期盼在頂級賽事豪取6冠王的加持下，助猿隊一舉獲得下半季冠軍。
樂天女孩孟潔和卉妮騎上 「Ninja ZX-10R」帥氣十足，號召球迷齊享主題趴「一崎入魂」，打造大型重型機車大盛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言