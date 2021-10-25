黑豹旗／全員到齊就是出發比賽日 金門聯隊首戰奪勝

黑豹旗青棒賽金門聯隊今天與桃園陽明高中交手，先發僅3人有大賽經驗，另因疫情影響，全員到齊日就是出發比賽日，結果先發投手許柏庠投打俱佳，率隊以16比6在5局拿勝，目標32強。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽金門聯隊今天在台體大棒球場和陽明高中交手，金門聯隊派出高三投手許柏庠先發，許柏庠算是陣中經驗最豐富的選手，他第3次打黑豹旗，也打過玉山盃青棒賽。

許柏庠總計用58球投3局，被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，打擊方面也有2安4打點、表現亮眼；金門聯隊總教練黃國偉賽後受訪表示，許柏庠是從國小練上來的選手，有先發吃4局的能力，今天表現有達成教練團設定的目標。

金門聯隊1局靠著許柏庠安打先馳得點，2局敲出2安、選到1次保送，對手2次守備失誤，單局攻下4分；4局再起大局，一口氣拿下9分，拉開領先差距。陽明高中5局上追回6分，金門聯隊5局下多添2分，也提前結束比賽。

黃國偉透露，去年就擔心今年可能無法組隊參賽，還好一年級球員補的不錯，雖然比不上去年陣容，但評估應該也有32強的實力。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，黃國偉表示，從5月開始，球隊只能維持自主訓練，沒辦法練球、也沒有比賽，球員欠缺比賽經驗，此次13名球員到齊那天，就是出發比黑豹旗的那天，今天先發9人中僅有3人有大賽經驗。

黃國偉對球隊的投打有信心，比賽前半段拉開比數後，後半段讓一年級球球員上場，感受實戰氛圍，也一直鼓勵選手不要緊張。

許柏庠自評今天表現普通，投球方面壞球偏多，打擊表現較好。許柏庠學業成績佳，畢業後應該會以升學為主，但他對棒球十分熱愛，也表示希望快點考上好大學，高三最後一學期可以盡情在場上打球。

黃國偉特別點名隊長、捕手李建興練球認真，今天打擊、蹲捕都有表現，是贏球功臣之一，李建興是第2次打黑豹旗，今天首局敲出二壘打開啟攻勢，另有1次四壞保送、1次觸身球保送。