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日職／中田翔事件重傷形象 火腿攬2大昔日球星回巢救人氣
火腿隊監督栗山英樹在本季結束後將退役，之前日本媒體大多揣測火腿新教頭之位應會由日本武士隊監督稻葉篤紀出任，但如今據《東京體育》報導，稻葉篤紀將會擔任總經理，而最有可能的監督人選則是前火腿隊明星外野手新庄剛志。
火腿近年來戰績低迷，本季52勝68敗20和的成績更在太平洋聯盟敬陪末座，監督栗山英樹年事已高，也確定不會續任，原先日媒都點名日本武士隊金牌監督稻葉篤紀將接任總教練一職，不過根據最新報導，稻葉篤紀將接任的職位是球團總經理，監督部分可能由新庄剛志接任。
除了戰績不佳外，火腿隊球團處理8月爆出的「中田翔事件」方式也引起許多火腿隊球迷不滿。球團總公司為了挽救形象，想重新組建團隊，因此決定由稻葉篤紀接任總經理。
此外，火腿隊新主場將在2023年開幕，球團希望能有新氣象，因此找來新庄剛志擔任總教練。新庄剛志在1990年至2000年效力於阪神虎，之後挑戰大聯盟，待過大都會、水手，2004年返回日職加盟火腿，2006年與火腿一同拿下日本一後退休。累積13年日職生涯，他出賽1411場，打出205轟、1309支安打、716分打點，打擊率.254。
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