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日職／巨人大失速無緣爭冠 前教練痛批：中田翔都沒反省
讀賣巨人隊到今年九月初為止，都還處在聯盟坐二望一的位置。然而此後表現一落千丈，不只葬送了爭冠機會，十月更出現隊史第四度的十連敗低潮。前巨人教練就認為，球隊之所以會這麼難堪，在於他們沒有好好處理中田翔的問題。
根據日本媒體「日刊現代」報導，前巨人教練高橋善正指出，當中田翔在日本火腿傳出暴力事件後，巨人火速把他交易到陣中，卻沒有給予其任何反省閉關的時間，直接把他推上一軍起用。雖然在規則上說得通，但其實是非常有問題的作法。
高橋分析，這樣的行為會讓選手產生「反正不管我做什麼，頂多交易轉隊就沒事了」的苟且心態。而且未經充足的時間反省，就能夠在一軍出場比賽，其他選手看在眼裡更不知道會怎麼想，造成球隊內部的分裂。他自己身為巨人的OB，也對這樣的草率處理感到羞恥。
高橋也認為，像是9月5日對阪神的比賽，原辰德在六局6比0領先的局面下，把中四日投69球的先發投手和主將坂本勇人換下場，造成後段遭阪神追平，結果能贏的比賽變成握手言和。像這樣大意的調度，以及洋將與自由球員的補強失敗，正是原辰德的疏失，才會讓巨人痛失奪冠機會。
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