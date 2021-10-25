快訊

陽明交大校歌「難產」 找校友黃國倫還請滾石風潮大咖助陣

陳柏惟罷免案之後 台灣政治極化的開端？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／巨人大失速無緣爭冠 前教練痛批：中田翔都沒反省

聯合新聞網 / 綜合報導
前巨人教練認為，球團沒有妥善處理中田翔，造成球隊內部分裂。 擷圖自巨人隊方推特
前巨人教練認為，球團沒有妥善處理中田翔，造成球隊內部分裂。 擷圖自巨人隊方推特

讀賣巨人隊到今年九月初為止，都還處在聯盟坐二望一的位置。然而此後表現一落千丈，不只葬送了爭冠機會，十月更出現隊史第四度的十連敗低潮。前巨人教練就認為，球隊之所以會這麼難堪，在於他們沒有好好處理中田翔的問題。

根據日本媒體「日刊現代」報導，前巨人教練高橋善正指出，當中田翔在日本火腿傳出暴力事件後，巨人火速把他交易到陣中，卻沒有給予其任何反省閉關的時間，直接把他推上一軍起用。雖然在規則上說得通，但其實是非常有問題的作法。

高橋分析，這樣的行為會讓選手產生「反正不管我做什麼，頂多交易轉隊就沒事了」的苟且心態。而且未經充足的時間反省，就能夠在一軍出場比賽，其他選手看在眼裡更不知道會怎麼想，造成球隊內部的分裂。他自己身為巨人的OB，也對這樣的草率處理感到羞恥。

高橋也認為，像是9月5日對阪神的比賽，原辰德在六局6比0領先的局面下，把中四日投69球的先發投手和主將坂本勇人換下場，造成後段遭阪神追平，結果能贏的比賽變成握手言和。像這樣大意的調度，以及洋將與自由球員的補強失敗，正是原辰德的疏失，才會讓巨人痛失奪冠機會。

讀賣巨人 阪神 中田翔

延伸閱讀

日職／巨人頻補強卻無緣優勝 專家、球迷批：問題在原辰德

日職／原辰德押寶中田翔 從救星到全盤皆輸

日職／還能發揮！陽岱鋼身手還未老化 日媒估兩隊需要他

日職／不是稻葉篤紀？ 新庄剛志成火腿新監督候選

相關新聞

日職／還能發揮！陽岱鋼身手還未老化 日媒估兩隊需要他

臺灣好手陽岱鋼今年將走完和讀賣巨人的五年合約，這段期間他沒有繳出理想表現，今年在一軍更只留下打擊率1成43，打點和全壘打都掛蛋的成績。不過有日本評論認為，陽岱鋼仍有在日職發揮的空間。

日職／巨人大失速無緣爭冠 前教練痛批：中田翔都沒反省

讀賣巨人隊到今年九月初為止，都還處在聯盟坐二望一的位置。然而此後表現一落千丈，不只葬送了爭冠機會，十月更出現隊史第四度的十連敗低潮。前巨人教練就認為，球隊之所以會這麼難堪，在於他們沒有好好處理中田翔的問題。

中職／高薪低效本季偏多 老將簽大合約潛藏高風險

中華職棒例行賽進入最後倒數階段，檢視全聯盟高薪一族，有人成績不錯，也有人合約CP值不高，這些頂級球星一個月收入，抵過一般上班族一年收入，有哪些球星所繳成績不符身價的例子，一塊兒來檢視。 陳冠宇：

日職／山本由伸的安定力量 直追田中將大、鈴木一朗

歐力士猛牛隊目前在爭奪太平洋聯盟優勝的路上處於相當有利的位置，今年異軍突起的原因有很多，包括了中嶋聰監督成功整合，吉田正尚、杉本裕太郎坐鎮第三棒、四棒，安定了整個打線。不過最大的關鍵還是他們有一名王牌

黑豹旗／開幕戰 平鎮5局送成德回家

第九屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天於全台各地火熱開打，開幕戰由上屆四強新竹市成德高中挑戰尋求三連霸的桃園市平鎮高中，...

中職／龍象言和 王維中空降本土防禦率王

中信兄弟隊終結者李振昌昨因傷退場，最終與味全龍隊打滿十二局，以二比二和局收場，廿歲的林逸達最後三局封鎖兄弟打線，演出九上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。