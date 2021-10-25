日職／還能發揮！陽岱鋼身手還未老化 日媒估兩隊需要他

台灣好手陽岱鋼今年將走完和讀賣巨人的五年合約，這段期間他沒有繳出理想表現，今年在一軍更只留下打擊率1成43，打點和全壘打都掛蛋的成績。不過有日本評論認為，陽岱鋼仍有在日職發揮的空間。

根據日本媒體「週刊ベースボールOnline」報導，有業界記者指出，雖然陽岱鋼的成績不如預期，不過現場觀察他的打球動作，倒也看不出已經34歲的老化模樣。所以在大幅減薪的前提下，還是有可能到攻擊力薄弱的中日龍，或者缺乏右打者外野手的樂天金鷲成為戰力。

陽岱鋼過去在火腿成績出色，曾在2013年拿下球團隊史第一座盜壘王，並四次獲得金手套，被認為是球界代表性的外野手。例如前軟銀外野手柴原洋就在2017年被問「誰是職棒第一的外野手」時，就回答他個人最推崇陽岱鋼。柴原還對陽岱鋼的腳程、打擊和守備範圍都有高度評價，認為即使因為肩膀傷勢造成傳球能力下滑，但還是瑕不掩瑜。

陽岱鋼轉隊到巨人後，先是碰到幾次傷勢困擾，後來又得和巨人的年輕野手及丸佳浩、梶谷隆幸等轉隊球員競爭，出賽空間越來越少，還一度下到三軍調整。今年在二軍也只有打擊率2成38、6發全壘打和22分打點的成績。然而報導認為，陽岱鋼畢竟有十足的棒球天分，就這樣離開球場難免可惜，因此季後的動向值得觀察。