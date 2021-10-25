快訊

輕颱「瑪瑙」生成對台無影響 氣象局：東北風早晚較涼

2195系參與明年大學個人申請招生 46％參採3科

日職／還能發揮！陽岱鋼身手還未老化 日媒估兩隊需要他

聯合新聞網 / 綜合報導
陽岱鋼今年將走完和讀賣巨人的五年合約，季後動向受矚。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
陽岱鋼今年將走完和讀賣巨人的五年合約，季後動向受矚。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

台灣好手陽岱鋼今年將走完和讀賣巨人的五年合約，這段期間他沒有繳出理想表現，今年在一軍更只留下打擊率1成43，打點和全壘打都掛蛋的成績。不過有日本評論認為，陽岱鋼仍有在日職發揮的空間。

根據日本媒體「週刊ベースボールOnline」報導，有業界記者指出，雖然陽岱鋼的成績不如預期，不過現場觀察他的打球動作，倒也看不出已經34歲的老化模樣。所以在大幅減薪的前提下，還是有可能到攻擊力薄弱的中日龍，或者缺乏右打者外野手的樂天金鷲成為戰力。

陽岱鋼過去在火腿成績出色，曾在2013年拿下球團隊史第一座盜壘王，並四次獲得金手套，被認為是球界代表性的外野手。例如前軟銀外野手柴原洋就在2017年被問「誰是職棒第一的外野手」時，就回答他個人最推崇陽岱鋼。柴原還對陽岱鋼的腳程、打擊和守備範圍都有高度評價，認為即使因為肩膀傷勢造成傳球能力下滑，但還是瑕不掩瑜。

陽岱鋼轉隊到巨人後，先是碰到幾次傷勢困擾，後來又得和巨人的年輕野手及丸佳浩、梶谷隆幸等轉隊球員競爭，出賽空間越來越少，還一度下到三軍調整。今年在二軍也只有打擊率2成38、6發全壘打和22分打點的成績。然而報導認為，陽岱鋼畢竟有十足的棒球天分，就這樣離開球場難免可惜，因此季後的動向值得觀察。

陽岱鋼 讀賣巨人 樂天金鷲 中日龍

延伸閱讀

日職／不是稻葉篤紀？ 新庄剛志成火腿新監督候選

日職／廣島同意放行 最強野手鈴木誠也確定要挑戰大聯盟

日職／王柏融代打未敲安 羅德贏球站上首位、降到M3

日職／山本由伸的安定力量 直追田中將大、鈴木一朗

相關新聞

日職／還能發揮！陽岱鋼身手還未老化 日媒估兩隊需要他

臺灣好手陽岱鋼今年將走完和讀賣巨人的五年合約，這段期間他沒有繳出理想表現，今年在一軍更只留下打擊率1成43，打點和全壘打都掛蛋的成績。不過有日本評論認為，陽岱鋼仍有在日職發揮的空間。

中職／高薪低效本季偏多 老將簽大合約潛藏高風險

中華職棒例行賽進入最後倒數階段，檢視全聯盟高薪一族，有人成績不錯，也有人合約CP值不高，這些頂級球星一個月收入，抵過一般上班族一年收入，有哪些球星所繳成績不符身價的例子，一塊兒來檢視。 陳冠宇：

日職／山本由伸的安定力量 直追田中將大、鈴木一朗

歐力士猛牛隊目前在爭奪太平洋聯盟優勝的路上處於相當有利的位置，今年異軍突起的原因有很多，包括了中嶋聰監督成功整合，吉田正尚、杉本裕太郎坐鎮第三棒、四棒，安定了整個打線。不過最大的關鍵還是他們有一名王牌

黑豹旗／開幕戰 平鎮5局送成德回家

第九屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天於全台各地火熱開打，開幕戰由上屆四強新竹市成德高中挑戰尋求三連霸的桃園市平鎮高中，...

中職／龍象言和 王維中空降本土防禦率王

中信兄弟隊終結者李振昌昨因傷退場，最終與味全龍隊打滿十二局，以二比二和局收場，廿歲的林逸達最後三局封鎖兄弟打線，演出九上...

黑豹旗／蘭嶼高中展拚勁 盼徵得原住民專任教練

蘭嶼高中4度參加黑豹旗青棒賽，此次陣中有9名國中生、6名高中生，其中有5名女生，蘭嶼盼推廣棒球運動，但6度徵原住民專任教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。