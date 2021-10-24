中職／李振昌擋球傷退 兄弟打滿12局贏不了龍隊

9局上往直朝李振昌而去的強襲球，為比賽埋下變因，中信兄弟隊守護神傷退後，遭味全龍隊攻下追平分，2：2進入延長賽，兩隊打滿12局無法再添分數，最終和局收場。

此役由「龍王」與「琥王」交鋒，上演一場投手戰，王維中先發5局只被敲2安打、無失分，陳琥投6.2局失1分，也僅被敲4安打，兩人皆無關勝敗。

兩隊0：0的僵持局面直到第7局才被打破，陳琥被吉力吉撈．鞏冠掃出陽春砲，這是鞏冠的本季第7轟，而他在下半季加入龍隊後，只用34場出賽超越洋砲赫雷拉（6轟），打半季就站上龍隊全壘打王。

兄弟在7局下由詹子賢開局敲出二壘打，江坤宇補上安打助兄弟追平，陳子豪在8局再掃超前安打。

意外插曲發生在9局上，李振昌把關2：1領先，先被劉基鴻敲出二壘打，一出局後面對張政禹擊出的強襲球，奮力以右手擋下，結果仍是一支內野安打，他也因此傷退，兄弟被迫換上蔡齊哲接手一、三壘有人局面，郭天信以高飛犧牲打幫龍隊追平，比賽多打4局分不出勝負。

王維中此役投完後，本季出賽100.1局，防禦率為2.78，龍隊已賽100場，他將在今晚再度進榜，居本土投手最佳防禦率，但在龍隊的下一場出賽後也會隨即「閃退」。

考慮王維中已有疲勞跡象，龍隊總教練葉君璋估算，王維中本季再投2場就會「關機」，專心備戰明年球季，這也讓他幾乎不可能達到進榜規定局數120局。