中職／高薪低效本季偏多 老將簽大合約潛藏高風險

中華職棒例行賽進入最後倒數階段，檢視全聯盟高薪一族，有人成績不錯，也有人合約CP值不高，這些頂級球星一個月收入，抵過一般上班族一年收入，有哪些球星所繳成績不符身價的例子，一塊兒來檢視。

今年成績：出賽10場、先發6場、2敗、防禦率5.73

樂天桃猿在今年選秀第一順位選進陳冠宇，從今年季中到後年球季的平均月薪達到70萬元。但他實際上場後至今還無法適應中職環境，表現明顯是低於預期。 聯合報系資料照片

今年選秀樂天桃猿以第一輪指名選進前旅日左投陳冠宇，簽下2.5年合約，平均月薪70萬元，原本樂天寄望他能扛起先發輪值，但卻事與願違，先發6場1勝難求，防禦率4.99，後來轉調他所熟悉的中繼位置，但仍頻失分，本季勝投不但尚未開張，防禦率更逼近6，31歲的他未來若只能擔任中繼投手，以70萬元月薪確實高了些。

今年成績：出賽67場、打擊率0.207、4轟、22分打點

統一獅老將陳鏞基過去十季的打擊表現一直很穩定，但今年終於敵不過年齡和傷痛的影響，出賽場次大幅減少，打擊成績也急速下滑。 聯合報系資料照片

統一獅今年開季前與球隊看板人物陳鏞基簽下一張3年複數年合約，本季月薪70萬元，由於當時他已37歲，即使去年成績不俗，依舊存在不小風險。結果，今年陳鏞基無法頻繁出賽，僅累計140打數，打擊率0.207，另有4轟、22分打點，與去年的打擊率0.356、14轟、63分打點差距不小，等這一張複數年合約走完他已40歲，未來能否谷底反彈呢？

今年成績：出賽47場、打擊率0.232、0轟、20分打點

0轟、打擊率0.232，一整季只出賽47場，你沒看錯，這是樂天桃猿強打郭嚴文今年的成績，很可能寫下生涯單季唯一沒開轟的紀錄。去年春訓樂天與郭嚴文簽下一張3年複數年約，去年的月薪為60萬元，繳單季10轟、打擊率0.268，以當時高彈性係數比賽用球，這樣的成績只能算差前人意，今年的月薪升至68萬元，成績一落千丈不說，也離開他所熟悉的二壘防區轉戰三壘，明年他的月薪高達75萬元，要打出符合身價的成績難度非常高。

今年成績：出賽55場、打擊率0.199、2轟、19分打點

周思齊在去年的表現大爆發，表現與生涯最佳的2012年非常接近，但想不到今年馬上掉入生涯低谷，打擊率竟然連2成都不到。 聯合報系資料照片

明天將過40歲生日的周思齊，去年底與中信兄弟簽下一張3年複數年合約，今年的月薪為65萬元，雖說去年他繳打擊率0.324、22轟、81分打點的亮眼成績單，不過球隊與他簽下高額複數約，和陳鏞基一樣，考量年事已高確實存在很大風險，結果，今年周思齊打擊率還不到2成，只剩2轟、19分打點，已退出先發主力陣容，時常淪為代打部隊，如果再不振作，這合約CP值肯定不高。

今年成績：出賽32場、先發6場、2勝3敗6中繼、防禦率6.63

在過去幾季中職是打者天堂的時代，桃猿先發投手王溢正都還能屹立不搖，繳出像樣的成績。但今年球不彈了，他卻是先發撐不下去，後援也不行，頻頻被對手打爆了。 聯合報系資料照片

樂天桃猿36歲左投王溢正，去年初與球團簽下一張3年複數年合約，逐年的月薪依序為52萬元、52萬元、55萬元，以投手而言已屬高薪一族，也是肯定過去他對球隊的高度貢獻。然而今年王溢正卻徹底崩盤，先發、中繼都丟不好，戰績2勝3敗6中繼、防禦率高達6.63，樂天戰績不振，多少與他狀態下滑有關。

今年成績：出賽26場、打擊率0.140、1轟、7分打點

林智勝在2017年經歷中信兄弟五虎將冰風暴事件，好不容易被解凍後在2019年再次恢復昔日大師兄巨砲身手，但很可惜在去年季初手傷、季末腳傷，嚴重影響打擊，本季已少有在一軍表現的機會。 聯合報系資料照片

坦白說，以這幾年林智勝在中信兄弟浮浮沉沉的狀態，加上一些風波惹議，球團今年還願意給他月薪52萬元合約，的確是相當讓人意外，畢竟林智勝已39歲，攻守狀況大不如前，今年只累計50打數，打擊率0.140，勉強擠出1轟，在球隊算是邊緣人。今年中信兄弟傷了張志豪，林智勝和周思齊打擊大不振，這3大老將各有狀況，球隊戰績依然長紅，顯見二軍農場有源源不絕的活力小兵頂上，再次說明職棒圈沒有任何人是無可取代的。