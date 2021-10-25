日職／山本由伸安定的力量 直追田中將大、鈴木一朗

歐力士猛牛隊目前在爭奪太平洋聯盟優勝的路上處於相當有利的位置，今年異軍突起的原因有很多，包括了中嶋聰監督成功整合，吉田正尚、杉本裕太郎坐鎮第三棒、四棒，安定了整個打線。不過最大的關鍵還是他們有一名王牌投手山本由伸，只要出賽就代表了勝利。

山本由伸勝利保證 媲美2013年田中將大

山本由伸10月9日對軟銀拿下本季第17勝、近期的14連勝，追平了1973年米田哲也所保持的球團最多連勝紀錄。目前他以17勝、1.46防禦率、199次奪三振繼續在洋聯遙遙領先。爭奪NPB投手最高榮譽的澤村賞，山本由伸已經沒有對手。另外他在9月份以4勝0敗、防禦率0.90的優異成績，連續3個月獲得洋聯單月投手MVP，是洋聯自從2013年的田中將大連續5個月得獎之後，再度出現連續3個月MVP的得獎者。

今年的山本由伸頗有2013年田中將大的味道。當年田中將大締造例行賽24連勝，今年的山本由伸14連勝雖然尚未達到當年田中的「神鬼等級」，不過他們同樣有一種只要出賽就是勝利保證的安定感，而這種安定感正是一個優勝球隊所需要的。2013年的樂天隊史首冠，2021年歐力士相隔25年之久的優勝，都是如此。

田中將大在2013年出賽28場，其中27場先發，寫下震古鑠今的24勝0敗紀錄，防禦率低到1.27，他也在這個球季之後轉戰紐約洋基隊。 美聯社

山本年薪飆漲不停 追隨鈴木一朗腳步

去年山本由伸戰績8勝4敗、防禦率2.20，唯一的一座個人獎是奪三振王（149次奪三振），而且還是與千賀滉大並列。今年他的年薪從9,000萬漲到1億5,000萬日圓，高校畢業第五年球季身價破億，在歐力士球團隊史上是繼鈴木一朗之後第二人，投手第一人。

鈴木一朗在1996年的年薪大漲一倍，從8,000萬調薪到1億6,000萬日圓，23歲的年紀首度成為「億圓男」。而這兩名歐力士球團史上的超級投打「薪貴族」，同時在23歲的年紀躍升為「億圓男」之後的表現如何呢？

鈴木一朗在破億的1996年球季，不僅表現沒有下滑，打擊率還從前一年的0.342上升到0.356，安打數也從179安增加到193安，是他除了1994年的單季210安之外，在NPB生涯中最接近單季200安的一個球季。同時他還連續3年獲得洋聯MVP，是日本職棒史上第二人，追平傳奇投手山田久志。不僅個人成績耀眼，最重要的是，他不僅幫助歐力士達成聯盟二連霸，還幫球隊奪下1977年以來、相隔19年的日本一優勝。隔年歐力士為他加薪1億，年薪飆漲到了2億6,000萬日圓。

鈴木一朗從1994到1998年之間，連5年都是安打王以及打擊王，年薪像搭了火箭一樣不停地飆升。 歐新社資料照片

今年的山本由伸，與大前輩鈴木一朗有類似的地方，成為「億圓男」之後不僅沒有鬆懈或是退步，反而打造個人大躍進的風光一季。山本由伸今年除了澤村賞無敵手之外，歐力士如果能夠獲得優勝，洋聯年度MVP也肯定是他的囊中物，另外他將包辦勝投王、防禦率王、最多奪三振等各大投手個人獎項。歐力士自從1996年之後就再也沒有拿過洋聯優勝，今年相隔25年的優勝目標達成在即，如果論對於團隊的貢獻度，山本由伸就形同當年的鈴木一朗，是球隊陣中的超級支柱，給隊友帶來無比的信心。

由此看來，山本由伸明年加薪1億已經是最基本「底線」，如果歐力士拿到優勝，來到倍數成長的3億日圓相信也不是難事。山本由伸預計於25日先發主投對樂天之戰，這將是歐力士最後一場例行賽，也是邁向優勝集大成的一役，交給這名23歲的準MVP投手可說再適合不過！