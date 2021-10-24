中職／李凱威百安成二代龍第一人 只剩悍將還無人達陣
味全龍隊今年升上一軍，首位百安打者今天出爐，李凱威第8局打穿中間防線，完成單季百安、生涯百安，也是全聯盟本季第8位百安打者，目前5隊僅剩富邦悍將隊還無人達陣。
龍隊今天在洲際球場出戰中信兄弟隊，李凱威賽前已有99安，第8局面對吳俊偉敲出安打，在菜鳥年就集滿百安，實屬不容易。
至今天賽前，共有7位百安打者、分布在3隊，中信兄弟隊有王威晨（143）、許基宏（110），統一獅隊為林靖凱（118）、陳傑憲（108）、林安可（103），樂天桃猿隊則是陳俊秀（108）、朱育賢（102），龍隊在今天跟進，由李凱威率先敲出第100安。
隨著李凱威完成百安，也確定悍將隊成為本季唯一還沒有球員達陣百安的球隊，最接近者為林益全的99安，高國麟以84安居次。
林益全從菜鳥年起不曾錯過單季百安，至去年已累積連續12年百安，締造中職史上最長紀錄，今年僅差1安打就能推進連13年，繼續推高「神全障礙」。
排在林益全之後，連續百安球季居次者為張泰山的11年（2003到2013），接著是張正偉的10年（2010到2019）。
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