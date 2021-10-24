黑豹旗／蘭嶼高中展拚勁 盼徵得原住民專任教練

蘭嶼高中4度參加黑豹旗青棒賽，此次陣中有9名國中生、6名高中生，其中有5名女生，蘭嶼盼推廣棒球運動，但6度徵原住民專任教練沒人來，校長連紋乾希望有教練願意到蘭嶼任教。

離島蘭嶼高中參加2021年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，蘭嶼高中校長連紋乾賽前受訪表示，蘭嶼有6個部落、4個小學，1所完全中學（國高中），蘭嶼高中學生人數不多，要組成棒球隊參賽，人數上和意願上難以單獨成隊。

連紋乾感謝體育署、台東縣政府、中信金等單位支持和關心，開放讓蘭嶼高中國中部學生也可以共同組隊參賽，給學生多元發展學習的機會，此次球隊組成有9名國中生，國中生人數占多數，面對高中生球隊，無論身材和技術上都有落差，「但我們的拚勁，還有學習的能耐，在各方支持下，都會努力展現出來」。

連紋乾透露，聽學校畢業校友分享，蘭嶼早期的女壘也曾拿過全國賽名次，這些畢業校友現在成了爸媽，也會義務回到學校幫忙球隊練習，體育署有爭取到原住民專任教練職缺，但從去年開始6度徵人都沒有找到合適人選，也希望能有教練願意到蘭嶼指導球員。

因為天候影響，加上欠缺教練，連紋乾表示，目前都要仰賴台東體中教練團支援，定期到蘭嶼幫忙指導球員，協助推動蘭嶼棒球運動。

連紋乾3度帶隊參加黑豹旗，也不斷鼓勵球員，不僅場上競技可以學習，只要踏出校門就是學習，希望整趟路程都要抱持學習的態度。

蘭嶼高中2018年首度參加黑豹旗青棒賽，陣中球員湄巴納打出興趣，之後也到成功商水青棒隊接受科班訓練。連紋乾表示，學生可以找到天賦才能，發揮興趣都很鼓勵，也很支持。

鄭銘彥標槍選手兼投手黑豹旗亮相 蘭嶼打出價值

蘭嶼高中參加黑豹旗青棒賽組訓不易，今天與潮州高中交手，先發投手鄭銘彥是田徑標槍選手，練投1個月表現不差。蘭嶼終場以0比24、3局吞敗，總教練葉明嘉認為球員有打出不畏困境的價值。

蘭嶼高中從2018年開始參加黑豹旗青棒賽，今年第4度參賽，今天首戰與潮州高中在台體大棒球場交手，蘭嶼高中派出投手鄭銘彥先發，蘭嶼陣中國中生比率多佔9人、高中球員僅6人，實力有落差，最終吞下敗仗。

台東體中教練葉明嘉近年支援蘭嶼高中棒球隊訓練，他賽後接受媒體訪問表示，今年是目前為止4屆中組訓最困難的一次，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、海象等外在因素影響，教練團要到蘭嶼協助訓練不容易，球隊從蘭嶼出來、正式集訓僅約1週，只能大致抓出投手和捕手。

今天的先發投手鄭銘彥是田徑選手，國小練跳高、國中跑步、高中練標槍，目前高二。他表示，標槍曾拿過台東縣內比賽第二名，真正開始練投球不到1個月，標槍和投球不太一樣，標槍要往上丟、投球要丟平的，控球不容易。

鄭銘彥第一次打黑豹旗，他對於自己今天表現不滿意，總計投1.1局被敲5支安打，投出1次三振、5次四壞保送、3次觸身球保送，失掉12分責失分。他說，第1局投出三振很開心，但後面控球控不好，有一點沒有自信、只能想辦法讓心情平靜下來。

鄭銘彥表示，投球比標槍困難，被問起明年還想不想參加，他笑著說看狀況，也表示偶像是標槍好手鄭兆村。

葉明嘉表示，今天帳面上成績雖然不好看，但鄭銘彥的球速發揮得不錯，其實表現不差，另外隊長蕭書沂4度參賽，前2次參賽表現不錯，大家對她的期待大，此次比賽反而放不開，「她的打擊能力優於一般女球員」。

蘭嶼黑豹旗勝場還沒開張，葉明嘉表示，主要是球員實戰經驗的欠缺，過去蘭嶼球隊集訓都會與台東體中打友誼賽，今年沒有辦法安排，但球員打出價值，沒有被疫情打倒，還是繼續在黑豹旗場上展現拚勁，是很大的收穫。