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日職／王柏融代打未敲安 羅德贏球站上首位、降到M3

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

日本職棒火腿隊今天在9局上急追2分，然而反攻未果，最終仍以2：3敗給羅德隊，王柏融則是代打未敲安；拿下勝利的羅德也終於超越歐力士隊，站上太平洋聯盟第一，封王魔術數字剩下M3。

羅德今天在5、6、8局各得一分，加上先發投手石川步8局被敲4安打、6次三振無失分好投，取得3：0領先，益田直也9局登板被敲3安，丟掉2分，驚險守住勝利。

前7局攻勢卡關的火腿，8局上2出局後細川凌平敲出安打，王柏融上場代打，結果敲出一壘滾地出局，前一戰用二壘打帶起攻勢的他，在此役未能建功，打擊率來到2成29。

羅德在今天拿下勝利後，以67勝53敗19和的戰績、勝率5成58站上第一，剩下4場比賽要將魔術數字降至0；原本第一名的歐力士則以69勝55敗18和、勝率5成56掉到第二，但只剩下1場比賽，無法自力扭轉排位。

羅德 王柏融 歐力士

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