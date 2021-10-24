中職／離台洋將+1 赫雷拉10月底跟龍隊說掰掰

中職再有洋將決定提前說掰掰，味全龍隊總教練葉君璋在今天賽前吐露，洋砲赫雷拉將於10月底離台，加上也將告別的鋼龍，龍隊11月起將只剩下3洋投。

龍隊新洋投柯西諾已經完成隔離程序，今天隨隊前往洲際球場，預計先在二軍投1場後，在10月31日中繼「開箱」，接著就會進入先發輪值。

然而柯西諾投入戰線之際，龍隊也有兩名洋將即將要走，除了先前已提離隊的鋼龍，赫雷拉也確認將在10月底離台。

赫雷拉以工具人的身分助拳龍軍，今年陸續站過一壘、三壘、外野，出賽83場繳出打擊率2成80，34分打點排名龍隊陣中第一，6轟則與吉力吉撈．鞏冠並列最多，對相較其他4隊貧脊的龍隊火力來說，赫雷拉帶來的助益頗大。

16日剛在台灣度過29歲生日，赫雷拉與年輕的龍隊球員相處融洽，但賽季因疫情中斷2個月，必須戰至11月底才會畫下句點，對於球員銜接明年賽季將是極大考驗，也讓外援們紛紛有了想走的念頭。

鋼龍、赫雷拉離台後，龍隊剩下伍鐸、田澤純一、柯西諾3洋投，無法「享用」新球隊多1名外援優勢。