聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／離台洋將+1 赫雷拉10月底跟龍隊說掰掰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊洋砲赫雷拉圖／中華職棒提供
味全龍隊洋砲赫雷拉圖／中華職棒提供

中職再有洋將決定提前說掰掰，味全龍隊總教練葉君璋在今天賽前吐露，洋砲赫雷拉將於10月底離台，加上也將告別的鋼龍，龍隊11月起將只剩下3洋投。

龍隊新洋投柯西諾已經完成隔離程序，今天隨隊前往洲際球場，預計先在二軍投1場後，在10月31日中繼「開箱」，接著就會進入先發輪值。

然而柯西諾投入戰線之際，龍隊也有兩名洋將即將要走，除了先前已提離隊的鋼龍，赫雷拉也確認將在10月底離台。

赫雷拉以工具人的身分助拳龍軍，今年陸續站過一壘、三壘、外野，出賽83場繳出打擊率2成80，34分打點排名龍隊陣中第一，6轟則與吉力吉撈．鞏冠並列最多，對相較其他4隊貧脊的龍隊火力來說，赫雷拉帶來的助益頗大。

16日剛在台灣度過29歲生日，赫雷拉與年輕的龍隊球員相處融洽，但賽季因疫情中斷2個月，必須戰至11月底才會畫下句點，對於球員銜接明年賽季將是極大考驗，也讓外援們紛紛有了想走的念頭。

鋼龍、赫雷拉離台後，龍隊剩下伍鐸、田澤純一、柯西諾3洋投，無法「享用」新球隊多1名外援優勢。

中職 田澤純一

延伸閱讀

中職／擺脫「地獄倒霉鬼」衰運 林孝程當MVP看到光

中職／徐若熙封關戰「神龍擺尾」 林孝程超前安逆轉勝

中職／伍鐸、江少慶不滿好球帶動氣 網：主審已非第一次...

中職／悍將江少慶保送連發 龍隊伍鐸奪本季第9勝

相關新聞

中職／雨神改劇本 曾仁和強碰胡智為寫大聯盟對決

雨神也愛大聯盟級對決，「土虱」曾仁和的連續兩場先發都換了表訂對手，上一戰碰上王維中，明天將對上胡智為，連續兩場出賽上演具...

日職／王柏融代打未敲安 羅德贏球站上首位、降到M3

日本職棒火腿隊今天在9局上急追2分，然而反攻未果，最終仍以2：3敗給羅德隊，王柏融則是代打未敲安；拿下勝利的羅德也終於超...

中職／離台洋將+1 赫雷拉10月底跟龍隊說掰掰

中職再有洋將決定提前說掰掰，味全龍隊總教練葉君璋在今天賽前吐露，洋砲赫雷拉將於10月底離台，加上也將告別的鋼龍，龍隊11...

中職／雨彈襲桃園 獅猿戰、伍佰開唱都改到11月13日

樂天桃猿隊想等到有伍佰的動紫趴，真的好難！受到雨勢影響，今天在桃園球場猿隊與統一獅隊之戰確定打不成，延到11月13日原場...

出口盃／MVP高瑞祥科班出身 雲豹聽障逆轉奪首冠

戰神身障黑與雲豹聽障騎士今天(24日)在冠軍戰交鋒，雲豹聽障在最後半局上演大逆轉戲碼，游松霖敲出安打先追平，下一棒打擊造成戰神身障黑一壘手失誤，雲豹聽障跑回再見分，終場以5比4勝出，奪下第8屆出口盃多元族群棒球賽首座冠軍。

黑豹旗／黃勇傳4安猛打 平鎮首戰10分差擊敗成德

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，開幕戰就是兩強相碰，平鎮高中展現衛冕軍氣勢，面對去年四強成德高中，首局就攻下6分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。