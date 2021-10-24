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出口盃／MVP高瑞祥科班出身 雲豹聽障逆轉奪首冠

聯合新聞網 / 智林體育台提供
雲豹聽障騎士拿下出口盃首座冠軍。 大會提供
雲豹聽障騎士拿下出口盃首座冠軍。 大會提供

戰神身障黑與雲豹聽障騎士今天(24日)在冠軍戰交鋒，雲豹聽障在最後半局上演大逆轉戲碼，游松霖敲出安打先追平，下一棒打擊造成戰神身障黑一壘手失誤，雲豹聽障跑回再見分，終場以5比4勝出，奪下第8屆出口盃多元族群棒球賽首座冠軍。

戰神黑開局靠著陳治綸安打先馳得點，雲豹聽障則在3局下扳平戰局，到了5局上，戰神黑利用安打、保送攻占得點圈，陳卜誠適時安打打下超前分，接著暴投再添2分。

雲豹聽障騎士高瑞祥拿下MVP。 大會提供
雲豹聽障騎士高瑞祥拿下MVP。 大會提供

因時間到達規定限制，雲豹聽障5局下成為最後反攻機會，1出局後利用兩次保送上壘，高瑞祥掃出二壘安打追回1分，下一棒保送後，2出局游松霖擊出安打送回2分將戰局扳平，接著陳科惠擊出一壘滾地球造成失誤，讓雲豹聽障衝回來迎接勝利。

雲豹聽障教練陳智杰表示，這場比賽雨中進行，不利滾地球，「我們常打逆轉比賽，真的是感動時刻！」他說，球隊參加出口盃8屆以來常得亞軍，冠軍是第一次，MVP特別給高瑞祥，「他投打俱佳，二壘安打帶起最後半局攻勢，當時輪到他，特別取消指定打擊，因為他是強打者。」

高瑞祥完投5局失4分，拿下勝投，36歲的他是科班出身，三級棒球分別就讀南王國小、卑南國中、台東體中，還曾打過職棒二軍，小五、六時受傷導致聽力受損，前年加入雲豹聽障，扮演傳授經驗的角色，他說，去年出口盃冠軍戰輸掉，今年在雨中出賽要克服，就看哪隊的穩定性好。

雲豹聽障是台灣唯一一支聽障棒球隊，陳智杰帶隊兩年多，他說，球員幾乎都打過慢壘，由全國五支慢壘隊球員組成，來自北中南，年齡層約在40至50歲，每個月訓練、比賽約一次，以賽代訓，組成並不容易。

第8屆出口盃圓滿落幕。 大會提供
第8屆出口盃圓滿落幕。 大會提供

團體獎

冠軍：雲豹聽障騎士

亞軍：戰神身障黑

季軍：日漾Sunday

MVP

雲豹聽障騎士：高瑞祥

戰神身障黑：徐耀郡

戰神身障白：潘瑋杰

日漾Sunday：陳頎棻

椰林：韋雨羲

竹東海盜不老：顧茲愷

身障 台東

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