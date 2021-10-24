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黑豹旗／黃勇傳4安猛打 平鎮首戰10分差擊敗成德

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
平鎮高中黃勇傳。 報系資料照
平鎮高中黃勇傳。 報系資料照

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，開幕戰就是兩強相碰，平鎮高中展現衛冕軍氣勢，面對去年四強成德高中，首局就攻下6分，最終5局打完以10：0提前獲勝，成為第一支晉級64強的隊伍。

平鎮高中首戰遇強敵，推出最強左投林詔恩先發，用35球投3局沒有失分，只被敲出2支安打，另有3次三振、1次保送，接棒的陽念希則投2局未失分，被敲1安打，另有3次三振，兩人聯手完封。

林詔恩早早退場原因在隊友分數支援夠多，開路先鋒黃勇傳4打數4安打，打擊率百分百，貢獻3打點、2得分，第三棒田子杰也有2安打、3打點的表現。

今天開賽平鎮就火力全開，5支安打加上3次保送，打了11人次，攻下6分大局，2局火力暫歇，不過3局4支安打再添3分，4局下黃勇傳的安打敲回第10分，加上5局上成德未能得分，就以10分差提前結束比賽。

今年黑豹旗因應國際賽變動，從9局制改為7局制，比賽提前結束的分數也有更動，變為兩隊3局相差20分、4局相差15分、5局相差10分，即宣告比賽結束。

黑豹旗過去8屆賽事中，平鎮奪得5冠，2018年挑戰3連霸斷在穀保家商，接下來又連包2019、2020年冠軍，今年再次叩關3連霸。

平鎮高中 黑豹旗

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